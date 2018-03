Komentar događaja u tjednu za nama donosi Ivana Petrović.

Zajužilo je, nakon snijega. Nije dobro. U Dubrovačkoj Republici bilo je zabranjeno za južine donositi za Republiku vitalne odluke. Obliti privatorum publicaa curate. Zaboraviti privatno, služiti javnom. Politička maksima upisana na ulazu u Veliku vijećnicu bila je podsjetnik svakom dubrovačkom plemiću. Iako vjerojatno nije sročena u Dubrovniku, već je preuzeta iz nekog popularnog florilegija - živjela je i zaživjela isključivo i samo u kontekstu političke epigrafike Republike.

U kontekstu ove današnje, mogli bismo je tumačiti kao ''zaboravite javno, a služite privatnom''. I to napisati na ulaz u Sabor, u koji, doduše, ne ulaze ovovremenski plemići, čiji status određuje sposobnost služenja, već ekipa sa stranačkih lista, sastavljanih prema kriteriju lojalnosti gazdi, koja građane, odnosno, javno spominje kao dio političkog dekora. Mnogo je slika koje to potkrepljuju.

Najgora je Zakon o ovrsi koji izgleda kao da je Francis Ford Coppola pisao scenarij Kuma 4. Protuustavan, suprotan europskoj praksi sa sustavom koji, kad se stavi na papir, izgleda kao prava mafijaška hobotnica. Plus što smo pride legalizirali lihvarenje, ozakonivši agencije za naplatu dugova. Koje kupljeni dug još dignu u nebo. Predsjednica je primila Udrugu blokiranih, razumjevši da je to tema na kojoj, uz ostalo, može zaista politički poentirati.

Političke stranke su tek sad shvatile važnost izmjene Ovršnog zakona koji je od 2012. do danas uništio živote i živote mnogih obitelji, samo se o tome šuti, pa svi rade neke nacrte. Ministar je donedavno nudio zaštićene račune, sad nešto govore o otpisu. Sve to nije suština. Suština je zakon uskladiti s Ustavom prema kojem nitko ne može biti ovršen bez pravomoćne odluke suda. Mogu biti blokirane samo osobe osumnjičene za teški kriminal i ta mjera ima svoju svrhu. Ali dok pod blokadom stenje nekoliko stotina tisuća hrvatskih građana, Todoriću i ostalima bi imovina možda mogla biti deblokirana. To je hrvatska paradigma. Sud je to prihvatio na prijedlog bivšeg povjerenika Ramljaka, a Izvanraspravno vijeće se sad, kad Ramljaka nema, složilo s obranom kako za to nisu izneseni valjani razlozi i stvar vratili sucu na ponovno odlučivanje. Eto, narode. Kao što je zanimljiv ovaj proces za nagodbu koji je počeo s vjerovnicima u Petrčanima.

"Sveti Ante i kovač"

Zanimljive su i pomalo zabavne simbolike imena. Ramljaka su zvali Sveti Ante, a ovaj Peruško se zove Fabris. Što je ablativ množine latinskog naziva za imenicu kovač, dakle, kovačima. U aferi Agrokor, po kojoj kuje doista puno kovača, povjerenik Fabris je odlučio za stol vratit rusku Sberbanku s čime je Ramljakova koncepcija ''mini Daytona'' izgubila smisao. Suštinu, uključujući i metaforu naziva ''mini Dayton''. Oporba riče samo populističku vatru. Ili ništa ne razumiju ili su na istoj pipi. Dalićka je ovoga puta u pravu.

S tim da je zaboravila najbitniju rečenicu: I Todorićevih financijera. Agrokor, Ina, lng terminal - sve je to dio jedne te iste priče, u borbi za stratešku prevlast na Balkanu. Neka malo ponovno vide što je Rohatinski govorio na Povjerenstvu. Da je sustav kaznenog progona učinkovit, sve bi to drugačije izgledalo. Ali nije jer su i oni, što umreženi, što premreženi. Pare, pare djecu kvare!

Smiješna konvencija SDP-a

Vauuuuuu, koji odlučni predsjednik stranke, koja ideja, koja konkretna rješenja. Šalu na stranu, konvencija SDP-a je izgledala smiješno. Pola njih, jedni druge nacrtane ne mogu vidjeti, a tamo se ljube. Bernardića bi protustruja smijenila, ali očito ne zna kako, pa se lakše drugarski cmakati. U međuvremenu, Živi zid raste. Na konvenciji su bili i neki veleposlanici. Ruski Azimov je bio zvijezda, ali kineski je ipak dobio najveći pljesak. Izvještajni Sabor HDZ-a je u svibnju pa je sve zanimljivije pratiti udare na premijera iz vlastite mu stranke.

U kojoj je ekipa, koju nije odstranio odmah kad je preuzeo stranku, sad podmeće gdje stigne. U maniri zaštite privatnog, a to je ozbiljna lova koju su multiplicirali na računima jer malo tko je od mutikaša u politiku ušao bogat po svom radu ili obiteljskom naslijeđu.

U neučinkovitom pravosuđu i kaznenom progonu je i ključ izvješća Europske komisije koja prigovara Hrvatskoj da ne provodi reforme. Odmah je to iskoristila Predsjednica i prigovorila premijeru, a on joj replicirao da je ne doživljava. Javila se i Ivana Maletić iz Bruxellesa s pozivom na hrabro prolaženje dolinom političke smrti. Ohohoho, smjelo, smjelo! Nakon smrti, sad bi eurozastupnica iz Bruxellesa mogla i o dolini suza. Poznato zvuči. Plenković joj je odgovorio da joj je nudio da bude ministrica i preuzme odgovornost, ali nije htjela. Lakše je i komotnije iz Bruxellesa o dolinama. Klanovi u HDZ-u za i protiv premijera se već prilično vidljivo formiraju. Plus ucjene iz koalicije. Pupovac nije siguran hoće li podržatI Dalić, Čačić isto zbog neke love koju Štromar nije dao njegovoj županiji, a i Hrast se bilda na Istanbulskoj konvenciji. A ti, narode, glođi kosti svih tih nevažnih istina i važnih laži.

"Da je živ, Escobar bi se uvrijedio"

U rijeci na terminalu Brajdica je zaplijenjeno sto kilograma kokaina. Prije 20 godina isto, samo je tada bila riječ nešto više od pola tone i brod je trebalo pustiti u Gambiju, što su naši izmuljavili. Ondašnji šef DEA-e došao je iz Beča kontrolirati štetu, ljutit kao puma. Sad je očito riječ o sporednoj pošiljci, onoj koja se pošalje kao mamac da padne nešto pikzibnera, dok se drugom rutom šalju tone.

Ovoga puta Američka agencija za suzbijanje droga očito je odlučila hrvatskom MUP-u pomoći da malo nabilda imidž. Sto kilograma kokaina ovisnička elita u gradu veličine Beograda konzumira za jedan vikend. Pa je bauštelca iz njemačke Stjepana Prnjata malo blesavo nazivati hrvatskim Escobarom. Pablo Escobar bi se uvrijedio da je živ. Kokainski biznis je mnogo ozbiljnija priča. To je dominantno priča, koje ne bi bilo bez obavještajnih službi i vlada demokratskih zemalja. Koje se izmaknu kad je gusto. Komplicirana je to priča.



