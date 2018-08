Pred nama je sunčan i vruć tjedan.

Pred nama je pretežno sunčan i vruć ponedjeljak. U unutrašnjosti povremeno može biti umjerene naoblake, a uz jači razvoj oblaka mala je vjerojatnost za poneki lokalni poslijepodnevni pljusak.

Puhat će slab vjetar, na Jadranu ponegdje i umjeren, ujutro uz obalu bura, zatim zapadnjak i jugozapadnjak, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se uglavnom od 31 do 36 °C.

Sunčano i vruće vrijeme nastavlja se i u utorak kada je uz dnevni razvoj oblaka poneki poslijepodnevni pljusak praćen grmljavinom najvjerojatniji u zapadnim kopnenim područjima.

Vjetar većinom slab, poslijepodne duž obale do umjeren jugozapadnjak i zapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu od 23 do 27 °C. Najviša dnevna od 31 do 36 °C.

Ovaj tjedan neće nam dakle donijeti predah od ovih vrućina, dapače. Prema sredini tjedna temperature će još malo i rasti. Do daljnjeg nas čeka sunčano i vruće vrijeme, a u većini zemlje ovaj tjedan temperatura će se kretati oko 35 stupnjeva uz vrlo tople noći na Jadranu.

Za ponedjeljak je za obalu izdano crveno upozorenje Meteoalarma zbog iznimno visokih temperatura.

"PODUZMITE MJERE, očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite sebe, djecu i starije. Postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih tijela. Mogući su kvarovi na pojedinim infrastrukturama", stoji u upozorenju DHMZ-a.

Za kninsko područje na snazi je žuto upozorenje, dok je ostatak zemlje bez upozorenja. U utorak je za obalu i dalje na snazi crveno upozorenje, dok je ostatak zemlje u žutom.