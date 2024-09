Upaljen crveni meteoalarm za jedan dio Hrvatske, mogući su i grmljavinski pljuskovi

Nakon dužeg kišnog i oblačnog razdoblja, mnogi djelovi Hrvatske jutros su konačno ugledali sunce. To dakako ne znači da nas očekuje sasvim stabilno vrijeme kako i upozoravaju iz DHMZ-a.

"Mjestimice malo kiše ili poneki pljusak, češće na Jadranu i u predjelima uz njega. Navečer i u noći na četvrtak na dalmatinskim otocima izraženiji pljuskovi s grmljavinom i obilna oborina. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka, podno Velebita i olujna bura, a na jugu istočni vjetar i jugo. Najviša temperatura zraka većinom od 20 do 24 °C, u gorju niža."

Pogoršanje sutra, pa poboljšanje za vikend

Sutra se vrijeme nažalost vraća na postavke od prije par dana, stoji u DHMZ-ovoj prognozi.

"Umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, češćom na Jadranu i u predjelima uz njega. U Dalmaciji izraženiji pljuskovi s grmljavinom i obilna oborina. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni. Na većem dijelu Jadrana umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a na jugu istočni vjetar i jugo. Najniža temperatura zraka između 10 i 15, a na Jadranu od 15 do 19 °C. Najviša dnevna uglavnom između 19 i 24 °C, u gorskoj Hrvatskoj niža."

Srećom, u petak se očekuje smirenje, a subota i nedjelja trebale bi biti pretežno ili barem djelomice sunčano, uglavnom suho, a vjetar većinom slab.

