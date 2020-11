Drugi dio redovitog mjesečnog istraživanja CROBAROMETAR, koje donosi Dnevnik Nove TV, otkriva kako stoje političari s potporom građana.

Premijer Andrej Plenković je najpopularniji, ali rezultat nije baš za slavlje. Naime, o njemu pozitivan dojam ima 46 posto ispitanika, ali isti broj ispitanika ima negativan dojam. Njemu su priklonjeni stariji birači te birači iz Slavonije i Dalmacije.

Predsjednik nakon što gubi potporu za svoj rad, gubi i na osobnom rejtingu. Tako o njemu pozitivan dojam ima 44 posto ispitanika, ali zato negativan dojam o Zoranu Milanoviću ima njih 48 posto. Njegova baza su visokoobrazovani birači i oni iz Zagreba.

Premijer i predsjednik imaju velik problem, kao što se vidi, prvi put imaju isti ili veći broj građana koji o njima misle negativno.

Božo Petrov i ovaj je mjesec podijelio građane. Njih 43 posto o njemu ima negativan dojam, a 42 posto pozitivan. Peđa Grbin prvi put je testiran i među biračima dobro stoji, ako se uspoređuje sa svojim prethodnikom. Tako o njemu pozitivan dojam ima 38 posto ispitanika, a njih 35 posto negativno misli o novom lideru oporbe.

Miroslav Škoro odavno ne može računati na popularnost i o njemu pozitivno misli 32 posto ispitanika, a negativno njih 57 posto.

Tomislav Tomašević nekoliko je mjeseci u nacionalnoj areni i može računati na 30 posto građana koji o njemu pozitivno misle, a njih 25 posto ima negativno mišljenje.

Svi političari su gubitnici u ovom mjesecu jer im pada potpora među biračima.

Najpopularniji političari među HDZ-ovim i SDP-ovim biračima

Kod HDZ-ovih birača očekivano prvi je izbor Andrej Plenković s 92 posto, a drugi donedavni glavni tajnik Gordan Jandroković s potporom od 73 posto i na trećem mjestu Božo Petrov s potporom od 39 posto birača HDZ-a.

Kod SDP-ovih birača očekivano prvi je izbor Zoran Milanović s potporom od 85 posto. Peđa Grbin čini se na putu je da se potvrdi kao lider i među SDP-ovcima, drugi je izbor s potporom od 73 posto. Treća je među biračima SDP-a Dalija Orešković s potporom od 53 posto.

Problem koji sve više brine građane

Iz mjeseca u mjesec građanima je najveći problem nezaposlenost, a tako je i u studenom, kada velikim problemom to smatra 21,4 posto ispitanika.

Gospodarstvo je na drugom mjestu, kada se građane pita što su pravi problemi, to misli njih 17,3 posto. Korupcija je uvijek pri vrhu i to za 15,3 posto ispitanika. Kako raste broj zaraženih, tako je i korona kriza sve veći problem, u ovom mjesecu to problemom smatra 13,6 posto ispitanika i na kraju peti problem je nezavidan životni standard za 7,4 posto ispitanika.

Napomena: Istraživanje je provela agencija IPSOS na uzorku od 983 građana telefonskim puteM od 1. do 20. studenog. Maksimalna pogreška uzorka iznosi +/- 3,3 posto, a za rejtinge stranaka +/- 3,6 posto.

