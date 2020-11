Hrvatska završava mjesec kako je i počela - koronakrizom koja je sve ozbiljnija. U mjesecu na izmaku obilježili smo godišnjicu pada Vukovara, ali i pratili svakodnevne polemike predsjednika i premijera.

Dnevnik Nove TV donosi redovito mjesečno istraživanje Crobarometar, koje najbolje pokazuje trendove raspoloženja građana.

HDZ prvi izbor, borba za treću poziciju

Hrvatska demokratska zajednica ponovno je prvi izbori među biračima. Za tu bi stranku glasovalo 31,5 posto ispitanika. Iako bilježe blagi pad, to je i dalje unutar statističke pogreške.

Daleko iza HDZ-a je SDP s novim predsjednikom i potporom od 17,6 posto. I ta stranka bilježi pad, ali sve unutar statističke pogreške.

HDZ unatoč korona krizi i dalje ima čvrstu potporu iako je posljednja tri mjeseca stranka izgubila dva postotna poena. Nije još vrijeme za paniku, ali sudeći po svemu, najgore dolazi i HDZ-u bi najmanje trebao gubitak potpore.



SDP je tamo gdje je bio posljednjih mjeseci, bez bitnog pomaka. Novi predsjednik za sada nije vratio izgubljeno biračko tijelo i pitanje je hoće li.

Tko će biti treći izbor u Hrvatskoj, za to je mjesto nastala prava gužva. Domovinski pokret je na 7,5 posto, odmah iza je Most sa 7,4 posto i na kraju Možemo sa 6,5 posto. I to je to, ostali ne prelaze izborni prag.

Sve ostale stranke su daleko ispod. Pametno, koje smo posljednji put tako testirali, ima potporu od 3,6 posto, ali više ne postoje tamo gdje su i krenuli, stranku su napustili svi u gradu i županiji.

IDS je na 2,1 posto potpore, HSU na 1,7 posto, HSS 1,6 posto, Živi zid 1,4 posto, a HNS je na 1,2 posto i jedina s više od 1 posto potpore još je Radnička fronta s 1,1 posto.

Ostale stranke imaju zajedno 6,6 posto. Zanimljivo, partneri HDZ-a - HSLS i Reformisti dobivaju 0,5 posto potpore. Suverenisti su tako na desnici s 0,4 posto, a Stranka s imenom i prezimenom Dalije Orešković, koja je odnedavno supredsjednica nove stranke Centar, ima potporu od 0,4 posto. Neodlučnih birača je 10,5 posto.

Vlada nema potporu za svoj rad

Vlada ne može računati na potporu u nadolazećem razdoblju. Većina građana ne podupire rad Vlade, njih 56 posto i tako je već treći mjesec, a taj broj i dalje raste.

Pada broj onih koji daju potporu politikama Vlade, trenutačno ih je 36 posto. Ne zna osam posto.

Zemlja sve pesimističnija

Istodobno, u drugom valu pandemije Vlada ne može očekivati optimizam kao u prvom valu. Građani su sve pesimističniji.

66 posto smatra da zemlja ide u pogrešnom smjeru, a 24 posto da ide u dobrom smjeru. Raste tako broj pesimista, a pada broj optimista. Ne zna 10 posto ispitanika.

Kada se demografski pogleda, mladi su izrazito pesimistični, a starija populacija je više optimistična.

Predsjednik gubi potporu za svoj rad

Predsjednik Republike i dalje gubi potporu za svoj rad. Tako je od rujna, kada se topi potpora koju je imao prije. Njegov rad ne odobrava 58 posto ispitanika, a odobrava njih 35 posto, ne zna sedam posto.

Predsjednik, naravno, većinsku potporu ima od svoje bivše stranke s više od 70 posto, ali tu su birači Mosta među kojima gotovo svaki drugi podupire njegov rad.

Među biračima platforme Možemo ima potporu od 37 posto. I na kraju, ne manje bitni, 22 posto birača HDZ-a odobrava rad predsjednika Milanovića te 18 posto birača Domovinskog pokreta.

Pada potpora trima institucijama

Očekivano i tri institucije građani su ocijenili lošije nego protekli mjesec. Prvi je i dalje Ured predsjednika koji bi dobio 2,57 ili "trojku", Vlada se približila Uredu predsjednika i sada dobiva 2,51 ili "trojku" i na kraju Hrvatski sabor ima potporu 2,19 posto ili "dvojku".

Istraživanje je provela agencija IPSOS na uzorku od 983 građana telefonskim pute od 1 do 20 studenog. Maksimalna pogreška uzorka iznosi +/- 3,3 posto, a za rejtinge stranaka +/- 3,6 posto.