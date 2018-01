Redovito istraživanje Dnevnika Nove TV, Crobarometar, pokazuje kakvo je stanje na političkoj sceni u siječnju – koje stranke su zabilježile rast, a koje pad, kako građani ocjenjuju Vladine politike i vjeruju li u njezin opstanak te smatraju li da Hrvatska ide u dobrom ili pogrešnom smjeru.

HDZ PRVI – SDP ZAUSTAVIO PAD – ŽIVI ZID I DALJE RASTE



HDZ-u siječanj nije bio mjesec unutarstranačkog mira, završavaju ga s potporom od 30,1 posto birača, ili bolje rečeno, vratili su se na potporu koju su imali u studenom 2017. SDP je nakon 3 mjeseca zaustavio pad i sada uživa potporu 20,9 posto birača. No, je li to preokret ili tek iznimka, moći će se reci za dva do tri mjeseca. Živi zid siječanj završava s potporom do 13 posto birača. Iako je i taj rast unutar statističke pogreške, ta opcija već peti mjesec polako, ali sigurno ide prema gore. Most godinu počinje s potporom od 6,8 posto birača, a stranka je to koja jedan mjesec poraste, a drugi padne 1 postotni poen, no sve je to unutar statističke pogreške.



A BEZ KOJIH STRANAKA SE NE VLADA?



Bandić Milan 365 2018. godinu počinju s potporom od 3,4 posto i oni su politička opcija koja se nalazi uvijek pri vrhu stranaka iz „drugog reda“. Rejting manji, ali politička moć, čini se, velika pri formiranju vlasti ili održavanju koalicija.

IDS, regionalna opcija na nacionalnoj razini uživa potporu od 2,5 posto birača, a HNS strateški partner HDZ-a 2,4 posto. Stranka Pametno trenutačno može računati s potporom od 2,4 posto. HSS 2,1, a HSU 1,9 posto potpore birača.

Ostale stanke ukupno imaju 6,9 posto potpore. Zanimljivo, HRAST može računati na potporu od 0,5 posto, GLAS 0,4, Neovisni za Hrvatsku 0,4, a Reformisti Radimira Čačića na 0,2 posto.



GRAĐANI PROTIV VLADINIH POLITIKA – ALI VJERUJU U OPSTANAK VLADE



Građani većinski ne odobravaju Vladine politike. Protiv poteza Banskih dvora je 61 posto ispitanika, a za njih je 30 posto. Zanimljivo je što većina gađana vjeruje u opstanak ove koalicije. Tako 74 posto ispitanika vjeruje da će Andrej Plenković s HNS-om odraditi mandat do kraja. Suprotnog je mišljenja njih 18 posto.



PESIMISTIČNA HRVATSKA



Većina građana je i dalje pesimistična smjerom kojim ide Hrvatska. Tako je onih koji misle da zemlja ide u lošem smjeru 67 posto, a da ide u dobrom smjeru, misli njih 25 posto.



DOZNAJTE TKO SU BIRAČI HDZ-a, SDP-a, ŽIVOG ZIDA I MOSTA



HDZ-ovi birači su iznadzastupljeni među biračima iznad 60 godina. Tamo mogu računati na potporu 36 posto ispitanika. Također, više glasova mogu očekivati kod birača s osnovnom školom (38%). Veliku potporu imaju u Lici i Banovini (49%), a u Dalmaciji ta stranka ima apsolutnu potporu (54%). SDP-ovi birači su također starija populacija, točnije oni iznad 60 godina (27%). Više birača mogu očekivati kod onih s VŠS/VSS (25%). I dalje su jaki u Zagrebu (27%) te sjevernoj Hrvatskoj (29%). Živi zid je stranka mladih. Za tu bi opciju glasovalo 22 posto mlađih od 30 godina. Također, nešto više glasova mogli bi očekivati kod birača sa srednjom stručnom spremom (16%) te u Zagrebu (17%) i Slavoniji (16%). Most više glasova nego na nacionalnoj razini može očekivati kod birača do 30 godina (13%), također malo više imaju muških birača (9%). A regionalno više birača za tu bi stranku bilo na sjeveru Hrvatske (10%) te u Dalmaciji (11%)



NAPOMENA

Istraživanje je provela agencija IPSOS između 1. i 20. u mjesecu na uzorku od 969 punoljetnih građana iz cijele Hrvatske. Maksimalna pogreška uzorka iznosi +/- 3,3%, a za rejtinge stranaka +/-3,6%.