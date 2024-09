Ravnatelj Plitvica o napadu medvjeda: "Upozorili smo ljude da ne čine jednu stvar". Stručnjak otkrio kako izbjeći kobni napad

Šezdesetčetverogodišnji Boris Čuić u noći s petka na subotu primljen je u bolnicu nakon susreta oči u oči s medvjedom na Plitvicama.

"Šetao sam prema kući i odjednom, možda 300 metara od kuće iz neke vrbe istrčao je medvjed i krenuo prema meni. Ja sam vikao, međutim to njega ništa nije zbunilo. Pao je na mene i oborio me na zemlju. Kad sam podigao ruku da se obranim, on me zagrizao za šaku. Zatim je otišao, a ja sam ostao ležati i nekako sam našao mobitel i nazvao prijatelje. Oni su nazvali hitnu i policiju i tako sam dobio pomoć", rekao je napadnuti.

Ovako Boris Čuić iz mjesta Čujić Krčevina u Nacionalnom parku Plitvička jezera za Novu TV opisuje ono što mu se dogodilo.

"Ovaj je išao baš ravno na mene, ne znam što je bilo. Pogodilo me u ruku i šapom ispod oka. Podigao sam ruku da se branim, a on mi je zagrizao šaku i krenuo trgati. Kirurzi su me morali šivati, ispalo je dobro što sam imao mobitel, inače bih iskrvario", dodao je.

Policija je zaprimila dojavu oko 22:40 te su pronašli ozlijeđenog muškarca. Iz PU ličko-senjska ovako su komentirali taj događaj.

"Izlaskom na mjesto događaja utvrđeno je da je medvjed ugrizao za desnu ruku 64-godišnjeg hrvatskog državljanina. Osoba je prevezena u Opću bolnicu u Gospiću gdje su mu okvalificirane teške tjelesne ozljede."

U bolnici je ustanovljeno kako je Boško imao sreće.

Radi se o lakšim tjelesnim ozljedama s mogućnošću prekvalifikacije u teže ozljede, točnije radi se o ogrebotini lica i ozljedi šake. Ozljede mogu odgovarati takvoj životinji, ali da li se mogu povezati s tom životinjom naravno da ne", rekla je Sandra Čubelić, ravnateljica OB Gospić.

Napad se zbio u široj zoni nacionalnog parka koja nije dio posjetiteljskih tura, ali je u neposrednoj blizini naselja i turističkih objekata.

"Tamo radim. Ovo se dogodilo u neposrednoj blizini mog posla. Nemojte šetati tamo navečer", rekla je Kadira Jurčević.

Ove godine napada na Plitvicama nije bilo, ali jest bliskih susreta, kažu u Nacionalnom parku.

"Nema zaštite od medvjeda. Rekli smo stanovnicima da ne ostavljaju hranu da im ne dođe medvjed u posjetu. Imali smo slučajeva gdje su medvjedi znali dolaziti do kuća i otvarati kante za otpad", rekao je Tomislav Kovačević, ravnatelj Nacionalnog parka Plitvička jezera.



U prosjeku dođe do jednog napada godišnje, pojasnio je stručnjak Huber.

"Najbitnije ih je ne iznenaditi. Kad su izneađeni, reagiraju obrambeno. U toj obrani znaju udariti šakom ili ujest i tu zna doći do ozljeda, ipak je to jaka životinja. Kako bi se izbjegao napad, najvažnije ih je ne iznenaditi. To se može postići tako da se pažljivo hoda i ne bude previše tiho. Treba se oglašavati", rekao je umirovljeni profesor Đuro Huber.

Boškova priča je poruka kako opreza nikad dosta.

