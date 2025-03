Čini se da DORH ne vjeruje Dabri o kalašnjikovu: "Već je promijenio pet verzija"

Državno odvjetništvo ne vjeruje Josipu Dabri koji tvrdi da je kalašnjikov iz kojeg je pucao na polju darovao Mariju Radiću, predsjedniku stranke DOMiNO.

Radić je rekao da ga skoro mjesec dana od te Dabrine objave nije kontaktirao nitko iz nadležnih institucija, piše Novi list.

"Jasno im je da su to gluposti. Koliko znam, Dabro je u razgovoru s istražiteljima dosad iznio pet verzija o tome gdje se nalazi kalašnjikov, au njegovom mobitelu su pronađene poruke u kojima on traži od nekih ljudi da sakriju to oružje. Naravno da ja s tim veze nemam", rekao je.

Dabro je na konferenciji za novinare ispričao da je kalašnjikov, koji je iz Domovinskog rata donio njegov otac branitelj, dao Radiću, kojeg je u to vrijeme još smatrao – bratom. Radić je navodno htio nabaviti kalašnjikov i Dabro mu je odlučio darovati za rođendan tu uspomenu na pokojnog oca.

