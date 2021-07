Baš kao i jučer, i danas je premijer Andrej Plenković iz Čakovca ponovio da cijepljenje u načelu neće biti obvezno, ali da se razmišlja o tome za tri sektora.

No, ima i onaj "ali", to možda neće vrijediti za sve. Plenković je građane pozvao da se cijepe, ali i dodao kako Vlada razmišlja treba li ići u smjeru obveze u tri sektora. To su zdravstvo, socijalna skrb, školstvo i obrazovanje.

"Sektor zdravstva, koji je najbitniji, tu imam dojam da su brojevi, kada je riječ o procijepljenosti liječnika jako dobri, oko 80% po ovome sto smo čuli od ministra zdravstva. Medicinske sestre i drugo osoblje su malo na nižim postotcima, ali i tu vidimo napredak. Ta dinamika se ubrzava. Zatim imamo cijeli sustav socijalne skrbi, domove za starije, njega onih kojima je potrebna kontinuirana pomoć. U konačnici, imamo sektor važan osobito na jesen, a to je školstvo i obrazovanje, gdje su djeca, gdje su stvarno ljudi međusobno u kontaktu", izjavio je premijer Andrej Plenković danas u Čakovcu.

Liječnika je, tvrde u komori cijepljeno oko 90 posto, pa ako ono i postane obveza, to neće biti problem. Sindikat učitelja i sindikat zdravstva i socijalne skrbi, misle drugačije.

"Ukoliko se dogodi prisila i obavezno cijepljenje mi ćemo sigurno poduzeti mjere koje možemo za zaštitu zaposlenika jer je još uvijek u Hrvatskoj cijepljenje pravo, a ne obaveza", rekla je Ana Tuškan, tajnica Sindikata učitelja.

"Protiv sam bilo kakve represije, mislim da će sindikati sigurno reagirati, ako bi se dovodilo do neke obaveze ili prisile ljudi da se moraju cijepiti, da bi mogli obavljati svoj posao", rekao je Stjepan Topolnjak, Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi.

