Cijene skočile u nebo: Prošle godine kilogram je koštao upola manje

Kad su blagdani blizu, mesari već znaju da potražnja za dobrim odojkom naglo poraste. Zalihe se pune, a cijena...

"10 eura po kilogramu je cijena odojka", poručio je mesar Zdenko i dodao da se već prodaje.

Baš uoči blagdana, boje se kupci, cijena bi mogla dodatno skočiti. Gospodin Zdenko govori da nije do njih.

"A ne možemo to znati, stvar je dobavljača koji nam to dovozi, razumijete. Mi samo prodajemo to", rekao je Zdenko.

Cijena je sigurno rasla u odnosu na prošlogodišnju, kada se kilogram svinjskog mesa mogao kupiti u prosjeku za pet eura. Dio kupaca kaže da se jednom godišnje može počastiti, donosi reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Kopčić.

"To nije prevelika cijena za takvo zadovoljstvo, da si to može čovjek može priuštiti", izjavio je Boris. "To je veoma jeftino uspoređeno s Njemačkom, gore je duplo skuplje", dodao je Ivo.

Dvostruko skuplje, a proizvodnja mesa u padu. U prošloj godini uzgojili smo tri posto svinja manje, imali smo 203 tisuće odojaka manje nego prethodne. Manji je bio izvoz za 4,6 posto, a uvoz povećan za 6 posto.

Taj problem odrazit će se i na brojke za 2023., godinu koju je obilježila i epidemija afričke svinjske kuge, poručuju iz HPK-a.

"Mi smo se i dosad jako puno oslanjali na uvoz i još ćemo se oslanjati, dok svi zajedno ne shvatimo i ne uhvatimo se, ali svi u koštac, i proizvođači, inspekcije, ministarstvo. Svi", istaknuo je Antun Golubović, Predsjednik Odbora za svinjogojstvo HPK-a.

Tako će se odraziti i na cijene.

"Jedino što će biti nešto skuplja cijena nego prošle godine, ne nešto nego 40, čak i do 50 posto veća. Ali, uvjereni smo da će biti mesa dovoljno", napomenuo je Golubović.

Za one koji će ga moći platiti.

