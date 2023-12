Cijene namirnica divljaju uoči blagdana: "Skupo, jako skupo, mi penzići si to ne možemo priuštiti"

Želje za blagdanski stol ove godine su raznolike. Od tradicionalnih delicija do svakodnevnih jela.

"Skromno, svega po malo, ali skromno", rekao je Dubravko. "Za ove blagdane bit će teletina, bit će možda i malo odojka, ako bude zajednički ručak s obitelji", dodao je Ante.

Nažalost, želje su jedno, a hrvatske mogućnosti drugo. Splitska ribarnica jutros je bila prazna, a to je ogledalo situacije u državi.

Brancin se tako uglavnom može naći od 11 do 15 eura, orada od 10 do 14, norveška delicija ide čak i do 45 eura za kilogram, a odojak od 7 do 10, cijene divljaju više manje svugdje.

"Skupe, jooooj, skupe, skupe, jako. Mi penzići, ne možemo si mi to priuštiti", poručila je Zlata.

Više pogledajte u priloženom videozapisu.

