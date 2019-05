Nakon izbora u Hrvatskoj liječničkoj komori (HLK) na kojima je, po neslužbenim rezultatima, od šestero kandidiranih za predsjednika izabran Krešimir Luetić, četiri kandidata u otvorenom su pismu u utorak poručila da ne mogu prihvatiti taj, po njima, duboko kompromitirani izborni proces ni rezultate koji su iz njega proizašli.

Prema neslužbenim podacima, na izborima održanima od 20. do 26. svibnja, glasalo je nešto manje od 5000 liječnika od nešto više od 19.000 njih s pravom glasa. Za Luetića je glasalo oko 2500 liječnika, a iza njega je s 850 glasova bila Ada Barić Grgurović, dok su ostali dobili manje glasova.

Četvero kandidata, Ada Barić Grgurović, Miran Cvitković, Hrvoje Tomasović i Matija Majić, u otvorenom je pismu zatražilo od mjerodavnih državnih institucija kontrolu i zaštitu prava njih osobno te više od 5000, kako tvrde, diskriminiranih liječnika kojima je zbog neizdanih elektronskih iskaznica bilo oduzeto pravo glasanja na izborima.

Traže i kontrolu nad zakonitošću rada i postupanja Komore u kojoj su, upozoravaju, upravnim nadzorom već ranije utvrđeni brojni propusti, uključujući i organizaciju i provedbu izbora.

Smatraju kako izbore treba proglasiti nelegalnima te ih provesti na uobičajeni, dopisni način, kada su svi članovi imali mogućnost glasanja i biranja.

Četvero kandidata u pismu ističe da je Središnje izborno povjerenstvo u ponedjeljak prebrojalo glasove i utvrdilo rezultate unatoč istaknutim primjedbama promatrača, bez zapisničara i zapisnika, a pritom nisu znali ukupni broj birača i koliko ih ima pravo i mogućnost glasanja, kao ni koliko je izdano iskaznica potrebnih za elektroničko glasanje.

"U najmanju ruku zapanjujuća je činjenica da je isključivo i samo jedan kandidat profitirao e-glasanjem, i to sa čak 70-postotnim povećanjem udjela u broju glasova nego što je to imao u dopisnom načinu, dok su istovremeno svim ostalim kandidatima u e-glasanju udjeli u broju glasova značajno smanjeni, i to za više od 50 posto u odnosu na dopisno glasanje", ističe četvorka u pismu. (Hina)