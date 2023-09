Ovo će pamtiti cijeli život! Krenuli na WC pa završili s papom Franjom u papamobilu

Naizgled obična opća audijencija Svetog Oca za obitelji Prižmić bila je sve samo ne obična. "Mi smo bili, ja sam bila van sebe", rekla je Domina Prižmić. A kako i ne bi bili kada je njihovo četvero najmlađe djece potpuno slučajno završilo vozeći se s papom Franjom u papomobilu.

"Došli smo ujutro dosta rano da zauzmemo što bolja mjesta i onda naravno netko treba u WC i ja sam otišla sa četiri najmlađih u WC i pri povratku iz WC-a pokazuje jedan policajac prema meni", dodala je.

Malo straha je bilo, ali...

"Govori on hoće, odnosno, ne hoće li, nego 'ići će djeca s papom se voziti u auto'.. Super može. Tko bi to odbio. Kad je krenula povorka sa automobilom, oni su bili s papom u autu. Išli smo u WC i završili s papom u autu", ispričala je Domina.

Koji ih je blagoslovio, a voziti se uz njega i to pred tisućama vjernika i nije mačji kašalj. "Pitali su hoće li mala plakati, ona je bila malo prestrašena dok smo sve to dogovarali jer je ona čula da će ona ići u auto pa govori 'a hoće li me vratiti'", istaknula je Domina.

Zato su tu bila starija braća i sestra za koju straha nije bilo.

Na pitanje reporterke Dnevnika Nove TV Sare Tomašković je li se bojala, Magdalena je odgovorila: "Ne, bilo mi je kao da idem kod nekog"

Iako je papa Franjo susretljiv, uvijek spreman na fotografiju, pozdrav i osmijeh, ovakvo iskustvo s njim i nije uobičajeno. Pa će cijela deveteročlana obitelj ovaj susret pamtiti cijeli život.

