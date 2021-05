Zbog dugova i Željko Kerum je zapao u probleme. Pa mu je nekretnine u stečaju otkupio - general Ivan Čermak. General Čermak za kultni zagrebački restoran i kino, koji su bili u Kerumovu vlasništvu, ima zanimljive planove.

Željko Kerum i general Ivan Čermak u istoj priči. I to je moguće. Posljednji gost u nekada kultnom restoranu Šumski dvor poslužen je prije više od 20 godina. Od tada ovaj prostor u elitnom dijelu grada Zagreba propada. Prije desetak godina restoran je kupio Željko Kerum, ali unatoč najavama nikada ga nije obnovio. Njegovo poslovno carstvo našlo se u problemima, pa je restoran završio kao dio stečajne mase.

Vlasništvo je sada preuzeo umirovljeni general sa željom da napravi moderan restoran. Angažirat će domaće i svjetske arhitekte, a traže rješenje koje će se uklopiti u prirodu.

''Dovest ćemo nešto novo u Zagreb, Zagrebu i Zagrepčanima. Investicija u svakom slučaju neće biti mala, spremni smo na to, to je ipak bio jedan kultni zagrebački restoran. Ja kao mlad sam isto bio vezan uz njega i to je više sentimentalna priča nego naš core bussiness'', rekao je Ivan Čermak.

I dalje ostaje, kaže, u naftnom biznisu, iako je nedavno prodao lanac Crodux. Uz restoran, sada je vlasnik i nekadašnjeg kina Central. ''Kada gledate ovo sve danas u Zagrebu, svi ti klubovi narodnjački, sve je to na razini poluprimitive. Želimo u grad dovesti jedan pravi europski noćni klub u koji će biti dobrodošle sve generacije ljudi, mislimo napraviti stvarno jednu ekskluzivu na svjetskom nivou'', istaknuo je Čermak.

Nova priča sa starim akterima. Kako se dilaju stanovi koji su dio stečajne mase: "Teško je, sve traje godinama, a strah nas je da ne završimo na cesti"

Svi osumnjičeni koji su malverzacijama oštetili stečajne dužnike za više od 30 milijuna kuna pušteni da se brane sa slobode

Sve to bilo je u vlasništvu tvrtke Kerum d.o.o. Ona je u stečaju. Dugovi - milijarda i 700 milijuna kuna. Među njima i gradu - koji je Kerum opet htio voditi. ''Ima u meni, ne znam kako bih to htio nazvati, nešto kockarski, a kockaru je teško predvidjeti što on želi i šta bi on napravio'', rekao je svojevremeno Željko Kerum. Unatoč svim uspjesima i neuspjesima, Kerum je i dalje aktivan. No - o propalim poslovnim projektima danas - nije htio.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr