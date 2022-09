Čelnici hrvatskih liberalnih stranaka raspravljali su otvorenosti hrvatskog društva na konferenciji "Položaj žena u Europi usred pandemije i rata u Ukrajini“.

Čelnici hrvatskih liberalnih stranaka na konferenciji "Položaj žena u Europi usred pandemije i rata u Ukrajini“ govorili su u subotu o prijedlozima za stvaranje otvorene i progresivne Hrvatske te raspravljali o tome zašto zaostajemo po otvorenosti društva za razvijenim europskim državama.

Na tom prvom okupljanju hrvatskih liberala u posljednjih nekoliko godina otkako je počela pandemija, u sklopu panela govorili su predsjednik IDS-a Dalibor Paus, zamjenik predsjednika FOKUS-a Ivan Gulam, predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš, predsjednik HSLS-a Dario Hrebak, čelnik Reformista Radimir Čačić, predsjednik HNS-a Stjepan Čuraj te IDS-ova saborska zastupnica Katarina Nemet. Oni su iznijeli svoje viđenje stanja otvorenosti hrvatskog društva u europskom kontekstu.

Zabrinjavajući podaci: U Hrvatskoj žene u prosjeku primaju 1000 kuna manju plaću

"Bila sam uvjerena da se tijekom svog životnog vijeka neću morati boriti za neka prava koja sam mislila da smo 'pospremili' u ladicu, primjerice pravo pobačaja. Bila sam uvjerena da je to iza nas, pa zašto danas pričamo opet o toj temi? Zbog priziva savjesti, koji ima sve više ginekologa i to u državnim bolnicama koje su dužne svim ženama omogućiti tu uslugu", rekla je Mrak Taritaš. To su, dodala je, "puzajući i tihi procesi, koji nam se prišuljaju i koji nas odjedanput zaprepaste".

S njom se složio i predsjednik HNS-a Stjepan Čuraj koji je poručio kako misli "da smo napredovali u raznim temama i politikama te da generalno kao društvo idemo naprijed, ali nam se sada neke teme vraćaju".

"U tom smislu bilo mi je lakše biti liberal prije, jer sam se tada borio za ovo to danas imamo, a sada imam osjećaj da to za što smo se borili gubimo", istaknuo je Čuraj.

Čelnik Reformista Radimir Čačić rekao je kako "Hrvatska u zadnjih šest godina pada - sa stanovišta društva je gore, postajemo zarobljeno društvo". "Tamo gdje su građani ovisni o državi, odnosno HDZ-u ima manje slobode", poručio je Čačić.

Svakih 15 minuta žena doživi neki oblik nasilja

Kako Hrvatska nije otvoreno društvo smatra i Ivan Gulam, zamjenik predsjednika FOKUS-a koji je istaknuo da svakih 15 minuta žena u Hrvatskoj doživi neki oblik fizičkog nasilja i da je samo iz tog primjera jasno da Hrvatska nikako ne može biti do kraja otvoreno društvo.

"Liberali trebaju prestati biti kasta i elitisti, moramo unijeti emociju za bolju komunikaciju s građanima. Također, trebamo prestati sanjati i početi se boriti za očuvanje postojećih prava i stjecanje novih", napomenuo je predsjednik HSLS-a Dario Hrebak i istaknuo važnost okupljanja liberala oko bitnih tema.

U prilog tomu IDS-ova saborska zastupnica Katarina Nemet ustvrdila je: "Sabor, kao krovno predstavničko tijelo u državi, odražava trenutno stanje u društvu, a situacija koja je trenutno trebala bi zabrinuti sve liberale".

"Svjedočimo verbalnim napadima na saborske zastupnice koje najstrože osuđujem. Smatram da bi bilo potrebno da se kao liberali ujedinimo i nametnemo temu uvođenja obaveznog Građanskog odgoja kao jedan od alata koji bi pomogao ka stvaranju otvorenog društva", zaključila je Nemet.