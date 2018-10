Čeka se datum kada će se bivšeg vlasnika Agrokora Ivicu Todorića iz Londona izručiti i prepratiti u Remetinec. Povodom najnovijih događanja u tom slučaju reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović razgovarala je s njegovim odvjetnikom Čedom Prodanovićem.

Jeste li očekivali ovakav epilog u Londonu i smatrate li ga svojevrsnim porazom?

Pa ne može se to smatrati porazom. Zna se da se po europskom uhidbenom nalogu kad-tad ljudi unutar EU izručuju. Na određeni način se ta odluka prolongirala, ali kad-tad je do toga moralo doći. Niti je to bila pobjeda što je on ostao nešto duže nego što se planiralo, naše pravosuđe, niti je ovo poraz što se mora konačno vratiti.

Britanski kolege nisu dokazali da je Todorić žrtva političkog progona. Hoće li to biti taktika u Hrvatskoj?

Ako ste dobro pratili i u prvom navratu pred nižim sudom, a i sada ponovno, u biti se o političkom progonu nije uopće govorilo. Na početku gospodin Todorić uopće nije niti želio govoriti o političkom progonu, osim što su neke parole bile izbačene, ali na samom sudu se time uopće nije previše baratalo i u biti se išlo na drugu osnovu pokušaja da se izručenje na neki način ili spriječi ili odgodi. Glavna osnova je bila da je uhidbeni nalog izdan u vrijeme kada još uopće nije bilo sigurno kako će ovaj postupak teći. Dakle, da je bio preuranjen. A pogotovo s obzirom na to da je Državno odvjetništvo na neki način reklo nešto što se inače ne govori, niti smo ikad čuli, a to je da je na početku istrage reklo da će sigurno tužiti svih 15 okrivljenih, što je besmisleno. Čemu onda istraga, ako već prije istrage znate da ćete tužiti? Onda ili tuži ili si tendenciozan. Ili bez obzira na rezultate istrage ja ću tužiti? U tom času, a i danas bez vještačkog nalaza, revizijskog nalaza, kao što mi ne znamo što se tamo točno događalo, i ima li kaznenog djela ili ne, ne zna ni tužilaštvo.

Ivica Todorić ističe dosta politički progon.

On to ističe više vezano za politički utjecaj neke te grupe, nazovimo je borg grupa, koja je poslije inkriminiranog perioda ustvari djelovala na način da su mu s jedne strane oduzeli vlasništvo firme, a s druge strane postoje dosta velike indicije, da se tu na određeni način koji je i vrlo ruban, a on tvrdi da je i nezakonit, a mi smo to i prijavljivali. Sumnja postoji da se protupravno imovinska korist stjecala u enormnim iznosima.

Hoće li to biti taktika?

To u samom odnosu inkriminacije, one su prije toga. Nema nekog dodira. U ovom postupku od kojeg se brani će većina stvari biti jasna tek nakon što se izrade vještački nalazi koji ne moraju biti točni, pa, postoje i primjedbe na taj nalaz, revizije tih nalaza, sačinjavanje naših nalaza, konfrontacija dviju nalaza. To su sve stvari još na relativno dugom štapu. Premda je istraga već godinu dana trajala, mi smo tek nakon godinu dana dobili nalaz za vještačenje. S tim se moglo krenuti odmah. Ispitivanje svjedoka s tim nema nikakve veze. Još uvijek smo u fazi da se ne mogu potvrditi teze tužilaštva.

Kad dođe u Zagreb, ide u Remetinec. Kakva je dalje procedura?

To je određeni automatizam, s obzirom na to da je istražni zatvor još egzistentan. On je određen zbog takozvanih kolozijalnih razloga, utjecaja na istragu, odnosno na svjedoke. Jedan svjedok još nije ispitan u ovih godinu dana. Formalno još postoji istražni zatvor, mada se on mogao već i ukinuti, jer ukoliko nije moglo Državo odvjetništvo doći do tog svjedoka, onda je još manje mogao gospodin Todorić, da bi utjecao na njega. Dakle, radi se o formalizmu. Hoćemo li u međuvremenu mi njega uspjeti ispitati, odnosno Državno odvjetništvo, ili će se odustati od tog svjedoka pa će time automatski otpasti razloga za pritvor, to ćemo vidjeti.

Kad bi gospodina Todorića trebali ispitati?

Ispituje ga se čim dođe u Hrvatsku, sljedeći dan, ne znam. Ovisi o rasporedu Državnog odvjetništva. Ali, neposredno, odmah se ispituje.

Kakva će biti njegova obrana?

Ne mogu sada govoriti o njegovoj obrani. Znamo u kojim okvirima će se obrana kretati, ali to nije stvar za medije. Ne zato što se nešto taji, nego je to stvar dobrih običaja da se s time ne maše u javnosti, ali siguran sam da će poreći inkriminirana djela koja mu se sa ta dva zahtjeva za istragu, stavljaju na teret i neku okvirnu obranu će dati, ali o tom potom.

Kako će mu londonski sud vratiti jamčevinu s obzirom na blokadu računa?

Ne znam tko je uplatio i na koji način jamčevinu u Londonu. Ukoliko je netko uplatio u gotovini onda će se toj osobi vratiti, ali ne mogu reći.. to je stvar čisto tehničkih uvjeta koji su nama u biti nepoznati, to su rješavali njegovi engleski advokati. U svakom slučaju jamčevina mu se mora vratiti.

Od kud novac za gospođu Cherie Blair?

To vam ja ne znam. Ja sam mu pravni, a ne financijski savjetnik.

Vaša suradnja s njim se nastavlja u Hrvatskoj?

Naravno. Mi smo prije svega angažirani zbog postupka u Hrvatskoj. Naš domašaj u postupku izručenja u Engleskoj je bio vrlo limitiran na davanje nekih činjenica engleskim odvjetnicima koji su onda oni formulirali shodno njihovom pravu.

