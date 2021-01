Studije provedene u SAD-u i nekim europskim državama pokazale su da u školama u kojima se prakticira nošenje zaštitnih maski, pazi se na održavanje fizičkog razmaka te se primjenjuju ostale mjere opreza, a ne provode se sportske aktivnosti u zatvorenim prostorima, nije uočeno tako brzo širenje koronavirusa među djecom, objavili su u utorak istraživači američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

Pitanje rizika od zaraze koronavirusom u školama i o tomu treba li djeci omogućiti fizički odlazak u škole ili nastaviti s online nastavom vruća je tema rasprava u mnogim zemljama, uključujući i Sjedinjene Države.

I premda ima dokaza o prijenosu infekcije među djecom za vrijeme fizičkog boravka na nastavi u školama, "dostupni podaci prikupljeni tijekom jesenskog školskog semestra pokazali su ohrabrujuće rezultate te ukazuju na mogućnost povratka učenika na nastavu u škole uz pridržavanje svih propisanih mjera", napisali su stručnjaci u članku objavljenom u časopisu Journal of American Medical Association (JAMA).

"S obzirom na to da su se mnoge škole u nekim dijelovima Sjedinjenih Država, ali i na međunarodnoj razini ponovno otvorile, istraživači su evidentirali slučajeve zaraze koronavirusom na nastavi, no malo je dokaza koji bi upućivali na to da su škole znatno pridonijele povećanom prijenosu virusa u zajednici", objavio je CDC.

Autori su iznijeli rezultate nove CDC-ove studije provedene u ruralnim školama u Wisconsinu, gdje su se učenici osoblje strogo pridržavali naputka o nošenju zaštitnih maski. Pokazalo se da je incidencija zaraze COVID-om u 17 tamošnjih osnovnih i srednjih škola bila 37 posto niža nego u široj zajednici, a među osobljem škola nije zabilježen nijedan slučaj zaraze.

U studiji provedenoj u Wisconsinu samo se sedam od 191 slučaja zaraze (ili 3,7 posto) među 5530 učenika i osoblja škola u razdoblju od 31. kolovoza do 29. studenoga 2020. povezalo sa zarazom u školskim ustanovama. Koronavirusom su bili zaraženi isključivo učenici, a ne i nastavnici i ostalo odraslo osoblje škola.

"S obzirom na rezultate provedene studije, čini se malo vjerojatnim da će se odrasle osobe, odnosno zaposlenici škola, uz pridržavanje odgovarajućih mjera, poput fizičke distance i nošenja maski, zaraziti COVID-om u učionicama", rekla je glavna autorica studije Amy Falk iz američke grupacije bolnica i klinika Aspirus.

Znanstvenici CDC-a su u članku objavljenom u JAMA-i napisali da bi zatvaranja škola mogla negativno utjecati na obrazovni razvoj mladih i na njihovo mentalno zdravlje.

Pritom ističu da su u zaštiti od infekcije virusom ključne mjere kojih se treba i dalje pridržavati - nositi maske, održavati fizički kontakt, nastojati što češće provjetravati prostorije te provoditi brza antigenska testiranja da bi se što prije izolirali asimptomatski slučajevi zaraze.

Istodobno bi trebalo "ograničiti sportske školske aktivnosti u dvoranama i ona školska natjecanja koja povećavaju rizik od prijenosa virusa", smatraju u CDC-u.

Istraživači su proučavali rezultate studija i dostupne podatke iz američkih škola u Mississippiju, Sjevernoj Karolini i Wisconsinu te iz škola u nekim europskim državama.