Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), sudjelovao je na obilježavanju Svjetskog dana ljekarnika, na kojem je rekao da dolazak cjepiva protiv gripe očekuju u drugom tjednu listopada.

Krunoslav Capak kaže da se prema dogovoru s dobavljačima cjepivo protiv gripe u Hrvatskoj očekuje u listopadu, a distribucija i cijepljenje počet će odmah. Objasnio je i da ljekarnici u svom kurikulumu obrazovanja nemaju cijepljenje, pa ne mogu cijepiti, ali da su ostvarili suradnju s liječnicima primarne zaštite te u pojedinim ljekarnama, koje imaju prostora za to, liječnik primarne zaštite može doći i cijepiti pacijente.

"Ove će godine cijena cjepiva u ljekarni biti 95 kuna", rekao je Capak, te dodao da će se pacijenti moći cijepiti u ljekarnama u kojima za to postoje uvjeti.

"Nemaju sve ljekarne prostorne uvjete za to, a one koje imaju teže pronađu nekoga tko bi cijepio. Imali smo upit ljekarni da to naši epidemiolozi rade izvan radnog vremena, ali zbog epidemije koronavirusa mi ne možemo preuzeti nove poslove, pa smo im preporučili da se povežu s liječnicima školske i sveučilišne medicine ili da nastave suradnju s liječnicima primarne zaštite", rekao je Capak.