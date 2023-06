Butković o ministru Filipoviću: "Nema razloga da mu ne vjerujem"

"Nema razloga da mu ne vjerujem. On je svima nama objasnio tu situaciju, nemam što dodatno tu objašnjavati. On sam kaže da tu nije bilo nikakvog utjecaja, nikakve radnje nisu se nakon tih poruka događale, na ništa on nije utjecao, ništa nije naređivao", rekao je ministar Oleg Butković u utorak nakon sjednice Nacionalnog vijeća za digitalnu transformaciju.

Nakon što je tjednik Nacional objavio kako je USKOK u mobitelu "protagonista plinske afere" pronašao dokaze da je izravno komunicirao s Filipovićem, Filipović je novinarima rekao da je kao bivši član Nadzornog odbora Ine u istrazi Uskoka kao svjedok odgovorio na sva pitanja vezana za nedavnu aferu s plinom u Ini, kako ni s kim nije komentirao cijene plina te nema što skrivati.

Na pitanje postoje li situacije u kojima njemu ljudi prilaze, traže ili sugeriraju nešto, Butković je rekao kako će političarima uvijek netko prilaziti.

"Samo je onda bitno da vi kao odgovoran čovjek ne nasjedate na takve tvari. Nekad te sugestije mogu biti i dobre ako vam ukažu da nešto u vašem sektoru nije kako treba, ima i korisnih informacija koje mi dobivamo od različitih ljudi, poznatih i nepoznatih, samo je bitno da u svom daljnjem djelovanju ne radite nekakve greške, nešto što je protuzakonito", pojasnio je ministar.

Poručio je i kako se ne boji da bi neke njegove poruke mogle izaći u takvom kontekstu.

Ministar Malenica nastavit će razgovor s pravosudnim djelatnicima

Upitan da komentira što će biti sa službenicima u pravosuđu koji od ponedjeljka štrajkaju i traže povećanje plaća za 300 eura, uz dodatak koji je dogovoren za plaće u državnim i javnim službama, pri čemu će najviše porasti onima s najmanjim plaćama, Butković je rekao će ministar Malenica nastaviti razgovor s pravosudnim djelatnicima.

"Nadam se da će oni ovo prihvatiti. Ovo je konkretno, moćno, ima glavu i rep jer oni koji imaju najmanje dobivaju najveće povećanje, tako da vjerujem da će oni, kad vide ovaj prijedlog, zajedno s ministrom postići dogovor", rekao je.

Na pitanje ima li novaca za najavljeno povećanja plaća te kupuje li Vlada mir uoči izborne godine, Butković je poručio kako su dijalog i razgovor sa socijalnim partnerima kontinuirani i kako nema veze s izborima.

"Novca ima, ovo nije ništa što proračun ne može podnijeti. Ovo je pravedno, nije ništa predizborno. Mislim da je ovo sukladno našim mogućnostima, projekcijama u proračunu, gospodarskom rastu i mi to kao država možemo podnijeti", rekao je ministar.

Na komentar da se premijer pojavljuje u ulozi spasitelja nakon što ministri ne daju tražena povećanja, Butković je rekao kako je premijer na sastanak došao informiran nakon razgovora s ministrima, ali i kako je činjenica da je na kraju premijer taj koji je najodgovorniji i donosi konačnu odluku.