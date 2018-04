Objavljeni su detalji prijedloga novog Obiteljskog zakona. Uslijedile su burne reakcije oporbe.

Kada je 27. rujna prošle godine u javnu raspravu pušten novi prijedlog Obiteljskog zakona, bila su potrebna samo 24 sata da ga Vlada povuče. Jer već je prvi dan taj prijedlog izazvao oštre kritike i revolt zbog nekih odredaba, a posebno zbog definicije obitelji koje nije bilo u prijašnjim zakonima.

Sporna definicija glasila je ovako: "U smislu ovog Zakona obitelj čine: majka, otac i njihova djeca, majka s djetetom odnosno otac s djetetom iako ne žive zajedno, te ostali srodnici koji s njima žive." A podigla je na noge političare, pravnu struku i nevladine organizacije. Sve je završilo tako da je taj prijedlog zakona u javnoj raspravi bio najkraće u povijesti hrvatskih zakona.

Osim na spornu definiciju obitelji javnost je reagirala i na još neke odredbe, poput ponovnog uvođenja medijacije prilikom razvoda, priznanja očinstva za nerođeno dijete i slično.

Danas je Jutarnji list objavio novi prijedlog ovog zakona i već sada čini se da će i on izazvati jednako burne reakcije. U novom prijedlogu Obiteljskog zakona, ostao je naime dio odredbi za koje je najavljivano da će biti izbačene, pa tako izvanbračne zajednice nisu u potpunosti izjednačene s bračnima, izvanbračni parovi mogu posvajati djecu samo ako "postoje opravdani razlozi na strani djeteta", razvod roditelja maloljetne djece pokretat će se na sudu umjesto pri centru za socijalnu skrb, roditeljski plan izbačen je u potpunosti, a posebnog skrbnika - odvjetnika koji u konfliktnom razvodu zastupa dijete - plaćat će roditelji.

"Grozno, grozno... Lagano idemo prema tome da se kao i u Turskoj ozakoni kazneno djelo preljuba. To je još jedini put koji vidim za Hrvatsku s ovom vlasti. Dakle ovo je naprosto suludo, loše...", komentirala je novi prijedlog za Dnevnik.hr Milanka Opačić (SDP), bivša ministrica socijalne obitelji i mladih, u čijem je mandatu donesen aktualni Obiteljski zakon.

"Pobjeda odvjetničkog lobija i loš potez ministrice"

"Loše je zbog toga što će se ponovno djeca izlagati sudskim procesima, ponovno će djeca biti u središtu sukoba između roditelja. Mi smo dobili to da se 70 posto ljudi razvodi dogovorno, tu djeca nisu zlostavljanja, alimentacije se puno redovitije plaćaju, to je stvar međusobnog dogovora. Ako se budu plaćali posebni skrbnici po odvjetničkoj tarifi u zemlji u kojoj galopira siromaštvo, mene zanima koji će to roditelj platiti svom djetetu skrbnika po odvjetničkoj tarifi, a onda još i odvjetnika. Dakle, ovo je definitivno pobjeda odvjetničkog lobija, na što oni imaju pravo, dakle boriti se za svoj posao. Ali to je i loš potez ministrice koja bi trebala misliti o djeci.

Ponovno će djeca stradati, ponovno ćemo imati pune klinike djece koja su psihološki traumatizirana zbog razvoda braka u kojem se dva odvjetnika bore za interese roditelja", ogorčena je Opačić.

Poručila je da će se osobno boriti da ništa od toga ne prođe i kada na red dođe drugo čitanje Zakona, javno će govoriti o njemu jer ga vidi kao korak unatrag.

Na pitanje kako bi se u ovoj situaciji mogli postaviti HDZ-ovi koalicijski partneri, prvenstveno HNS, kaže da ni sama iskreno ne zna jer se, kaže, ne može ni njima sve natovariti na leđa da moraju.

"Ne mogu prihvatiti ovo, ne mogu prihvatiti ono. I oni najvjerojatnije imaju ograničene mogućnosti pregovaranja", kaže Opačić i dodaje kako joj doista nije jasno zašto se ide protiv djece.

Dotaknula se i dijela zakona koji se tiče izvanbračnih zajednica koje neće biti izjednačene s bračnima i koje će djecu moći posvajati samo ako "postoje opravdani razlozi na strani djeteta".

"Oduzimanje prava izvanbračnim zajednicama, istospolnim zajednicama... što to znači? Da ćemo ljude prisilom držati u braku, da neće biti nasilja, da će djeci biti bolje, da su to kvalitetniji roditelji samo zato što imaju papir i prsten na ruci?", pita se Opačić i još jednom poručuje da Hrvatska stvarno ide putevima Turske.

"Zemlja koja je stalno išla korak naprijed, sad odjedanput ide dva koraka unatrag", zaključuje.

"Naša je dužnost spriječiti ovo nasilje"

A novim prijedlogom jednako su nezadovoljni i njezini stranački kolege.

"Nacrt Obiteljskog zakona dostavljen je koalicijskim parterima HDZ-a. Ili će ga oni ispraviti, ili će zajedno s njima sjediti i odbijati tisuće amandmana koje ćemo im priuštiti. Naša je dužnost da svim demokratskim sredstvima spriječimo ovo nasilje nad obitelji", napisao je na Facebooku Arsen Bauk.

Na Twitteru se oglasio i predsjednik SDP-a Davor Bernardić koji je poručio kako nas "ministrica Murganić s prijedlogom novog Obiteljskog zakona vraća u srednji vijek".

"Imamo pravo na obitelj kakvu želimo. Nećete nam ga oduzeti. Sve obitelji su jednako vrijedne. Djeci se mora osigurati kvalitetno obrazovanje utemeljeno na znanosti", poručio je.

Bojan Glavašević (SDP) najavio je mogućnost ocjene ustavnosti ovog zakona.

"Ako ovakav zakon, koji jasno smanjuje dosegnutu razinu prava LGBT osoba u Hrvatskoj, bude izglasan u Saboru, SDP će sigurno tražiti ocjenu ustavnosti. Gospodin premijer neka izvoli odlučiti želi li graditi suvremenu ili paleolitsku Hrvatsku", poručio je Glavašević na Twitteru.

"Ako mislite da smo radili cirkus..."

Na Facebooku je u podužoj objavi reagirao i Peđa Grbin. Zakon je nazvao "sramotom iz pera ministrice Murganić". Između ostalog, uputio je poruku HDZ-u i Vladi.

"Ako mislite da je ono što smo napravili prilikom donošenja Poslovnika Hrvatskog sabora bio cirkus i opstrukcija, onda samo čekajte što ćemo napraviti ako ovakav prijedlog Obiteljskog zakona pošaljete u proceduru. Iskoristit ćemo sve, ali sve metode parlamentarne i izvanparlamentarne borbe da to spriječimo", napisao je Grbin.

"Ovo znači uvođenje dogme nasuprot znanosti"

O novom prijedlogu Obiteljskog zakona oglasio se i GLAS. "Medijske najave donošenja novog Obiteljskog zakona pokazuju pravo lice aktualne Vlade, koja ne nudi napredak već nastavak konzervativne revolucije koja Hrvatsku vraća u srednji vijek.

Ovom prilikom želimo podsjetiti da je upravo GLAS svojedobno upozorio na ovakve tendencije Vlade već prilikom prvog nacrta Obiteljskog zakona, koji je povučen, a zbog kojeg smo u Hrvatskom saboru pokrenuli pitanje povjerenja ministrici Murganić.

Odredba najavljenog Obiteljskog zakona po kojoj roditelji imaju pravo da se njihovoj djeci osigura odgoj i obrazovanje u skladu s njihovim vjerskim i filozofskim uvjerenjima, predstavlja uvođenje dogme nasuprot znanosti u hrvatski obrazovni sustav. Znači li navedena odredba da će ukoliko roditelji vjeruju da je Zemlja ravna ploča, profesori zemljopisa morati njihovu djecu tako i učiti? Otvara se pitanje i što će učiti djeca roditelja koji vjeruju u 'chemtrailse' te 'vladavinu ljudi-guštera'?

Nadalje, ovakav prijedlog je diskriminatoran prema osobama koje žive u izvanbračnoj zajednici s obzirom da se ukidaju jednaki pravni učinci braka i izvanbračne zajednice, posebice u području posvajanja djece, a obzirom na činjenicu da je u 2017. godini u Hrvatskoj posvojeno do sada najmanje djece.

Umjesto da izmjenama zakona podrži i olakša posvojenje djece i time ispuni uvjete iz Konvencije o pravima djeteta o pravu djeteta na život u obitelji, Vlada ovakvim prijedlogom Zakona ograničava osobama u izvanbračnim zajednicama i pojedincima posvojenje djece, pribjegavajući diskriminatornim i nejasnim odredbama poput 'osim ako postoje opravdani razlozi na strani djeteta'. Ovakve odredbe ne uključuju jasne kriterije koji bi odredili posebno opravdane razloge, te bi samo dovele do veće arbitrarnosti u već sada nedovoljno transparentan proces.

Slijedom navedenog, pozivamo premijera Plenkovića i hrvatsku vladu da ukoliko nemaju napredniji i progresivniji prijedlog Obiteljskog zakona, barem ne dokidaju postojeće civilizacijske standarde koje smo kao država i društvo dosegli", navedeno je u priopćenju koje potpisuje Ismar Avdagić, glasnogovornik GLAS-a.