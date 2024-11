Predsjednički kandidat Mosta Miro Bulj je podsjetio kako su ga predsjednik Republike Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković "napadali i ismijavali" kada je tražio da vojska izađe na granicu i pomogne u zaustavljanju ilegalnih migranata.

"Danas nam zemlje zapadne Europe vraćaju te iste ilegalne migrante koji su prošli preko Hrvatske, a među njima su potvrđeni ekstremisti i teroristi. I predsjednik Milanović i premijer Plenković odgovorni su za ovu očitu veleizdaju", poručio je.

Naglasio je, kako kaže, apsurdnost situacije kada je ministar Davor Božinović na konferenciji za medije priznao da ti migranti, kada ih vrate u Hrvatsku, imaju slobodu kretanja. Bulj je pri tome upozorio kako ne znamo koliko terorista i "spavača" slobodno šeće Hrvatskom.

"Hitno vojsku na granicu, na kritične točke, da pomogne policiji, a uz to i deportacija svih ilegalaca koji nam se vraćaju sa zapada! Plenkoviću, Milanoviću i Božinoviću, sudit će vam narod za veleizdaju", poručio je.

Božinović je ranije u srijedu ocijenio, komentirajući napise o letovima s migrantima, kako Hrvatska nije niti može postati hotspot za ilegalne migrante, dodajući kako je jutrošnji broj migranata u Hrvatskoj njih oko 650. Govoreći o povratcima tražitelja međunarodne zaštite u Hrvatsku, rekao je da je Njemačka u ovoj godini najavila 1519 osoba u povratku, a vratilo se njih 401. Kazao je i da s njemačkom stranom postoji dogovor o povratku još 182 osobe do kraja ove godine te njih još 344 do lipnja iduće godine, komercijalnim ili čarter letovima, no očekuje da će se u Hrvatsku vratiti ne više od pedesetak osoba. Istaknuo je i da je policija ove godine uhvatila gotovo 300 krijumčara te da je iz Hrvatske ove godine, kroz sustav readmisija sa susjednim državama, vraćeno 6958 osoba.

