Predsjednik Uprave Uljanika Emil Bulić izjavio je u četvrtak da je do sada pune plaće za određeno razdoblje u Uljanik grupi dobilo više od tisuću ljudi, a da su nakon što je na račun Uljanika d.d. uplaćen neočekivani novac zaostale plaće dobili radnici Uljanika d.d., među kojima i on i bivši predsjednik Uprave Ginni Rossanda.

"Sada se dogodilo da je samo jedno društvo, Uljanik d.d., dobilo neočekivano novce na račun i prije nekoliko dana na taj način automatski isplatilo plaće. Splet okolnosti je da u holdingu rade neki ljudi koji su na neki način pod povećalom javnosti pa je i ta vijest imala većeg odjeka. Međutim, ponavljam, cijelo ovo vrijeme pune plaće za određeno razdoblje dobilo je u Uljanik grupi više od tisuću ljudi", rekao je Bulić novinarima.

Prema pisanju nekih medija, nakon što je država nedavno platila jamstvo po kreditima za neke od otkazanih Uljanikovih gradnji, oslobodilo se oko pet milijuna kuna depozita koji je poslovnoj banci služio kao jamstvo za osiguranje kredita te je taj novac uplaćen na račun Uljanika d.d., a što je omogućilo isplatu zaostataka plaća za 20-ak zaposlenih u tom holding društvu Uljanika, među kojima su i bivši i sadašnji čelnici Uljanika. Isplata svih zaostataka plaća, od rujna do siječnja, izazvala je veliko negodovanje s obzirom da je većini radnika Uljanika i 3. maja dobivala minimalce.

Bulić kaže da je neočekivani priljev novca na račun Uljanika d.d. iznenadio sve u tvrtki, a do toga je došlo nakon što je jedna od ključnih banki s kojima surađuju "napravila nešto" što si u menadžmentu kompanije teško mogu objasniti.

"Jednostavno se dogodilo nešto što nije bilo pod našom kontrolom i u razgovorima koje smo ovih dana vodili i s Ministarstvom i s bankama trudimo se prevenirati da se takve stvari ubuduće događaju bez našeg znanja. S obzirom da je na račun stiglo dovoljno novca. Zaostale plaće su automatizmom dobili svi radnici Uljanika d.d., a među njima nažalost i ja. I to je nešto što mi je vrlo, vrlo neugodno i opterećuje me u zadnjih nekoliko dana", rekao je Bulić.

Ponavlja da se to "dogodilo izvan svih planova i odvilo na način na koji nikako nismo mogli utjecati".

"Dakle, nismo imali informacije da će nam bilo kakav novac biti uplaćen, a nakon što je on stigao na blokirani račun Uljanika d.d. nije postojao ni jedan način na koji smo mi mogli utjecati na to kamo će on otići, odnosno kako će biti raspoređen", istaknuo je Bulić.

Ponovio je da Uprava svakodnevno radi na osiguranju likvidnosti za isplatu plaća. "U proteklih mjesec dana mi smo osigurali isplatu pune plaće za rujan, a velikoj većini radnika i za listopad u riječkom 3. maju. I nitko toj činjenici nije dao neku veliku važnost. U međuvremenu, i u mnogim drugim društvima unutar Uljanik grupe, zahvaljujući priljevu novca na račune, nekim od radnika su u cijelosti ili djelomično isplaćeni određeni zaostaci", rekao je.

I ministar Horvat iznenađen načinom uplate

I ministar gospodarstva Darko Horvat izjavio je u četvrtak kako je iznenađen načinom uplate novca na poslovni račun Uljanika.

Za mene bi bilo normalno da je banka u kojoj Uljanik grupa ima otvoren poslovni račun tu isplatu najavila pa bi novci bili iskorišteni na drugačiji način, rekao je Horvat novinarima. (Hina)