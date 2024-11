Posada službenog plovila "Josip Jović" u Šoltanskom kanalu u blizini otoka Čiovo spasila je dvije osobe čija je jedrilica potonula.

Do spašavanja je došlo u nedjelju u 13:40 sati kad je posada bila na povratu sa zadaće i ugledala dvije osobe koje su plivale uz jedrilicu, mahale i tražile pomoć.

Policajci su pokušali pristupiti jedrilica, ali im vremenske prilike na moru to nisu dopuštale. Iz tog razloga, policijski službenik je skočio u more i doplivao do unesrećenih osoba i potonule jedrilice.

Uz pomoć pojasa za spašavanje kojeg je ponio s broda, policajac je uspio osobe dovesti do službenog plovila. Zatim su mu kolege pomogle da se svi troje popnu na brod.

Iz razgovora s policajcima utvrđeno je da su muškarac i žena, strani državljani, krenuli jedrilicom prema otoku Braču, ali im se jedan trup na jedrilici počeo puniti morem te su počeli tonuti.

Par je neozlijeđen te su prošli bez težih posljedica s obzirom na to da su ih policijski službenici uočili na vrijeme. Policajci su, nakon spašavanja, povezali jedrilicu za brod i teglili je do kopna.

