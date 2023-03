Ako ste danas negdje pogledom ulovili narcise, neka vas podsjete kako je vrijeme za pregled dojki! Jer najčešći je to oblik zloćudne bolesti kod žena i u Hrvatskoj i u svijetu. Iako je Hrvatska uspjela smanjiti smrtnost za 25 posto posljednjih godina, prostora za napredak itekako ima.

Jadranka Martinčić je jučer operirana. Dijagnoza - rak dojke. "Cijeli život vam preleti pred očima, imate djecu doma, mislite na djecu, supruga, kako ću to reći mami, bilo kome", ispričala je za Dnevnik Nove TV.

Brzo je reagirala na promjene na svom tijelu i to joj je spasilo život. Parunrak je izlječiv u preko 90 posto slučajeva, ali samo ako se otkrije na vrijeme u ranoj fazi.

"Ono što će jedan ultrazvuk ili mamografija vidjeti, to vi još nećete napipati", pojašnjava Miranda Zakarija, predsjednica udruge Nada.

Problematične su liste čekanja.

"Što se tiče domova zdravlja u Zagrebu liste čekanja su u prosjeku 30 do 60 dana", poručuje pak Lora Vidović, pročelnica za zdravstvo.

Ali i vrijeme poslije korona krize... "Koji je neke, a pogotovo naše malo vremešnije sugrađanke nekako otjerao od liječnika pa se ponovno dešavaju situacije da imamo uznapredovale stadije bolesti", požalila se Ira Pavlović-Ružić, predsjednica lige protiv raka.

Dan narcisa: "Sustav će brinuti o pacijentima, ali potrebna je i svijest o preventivnim pregledima"

"Usprkos povećanom broju pretraga u postpandemijskom razdoblju, dobro se nosimo s tim i kupujemo dijagnostičku opremu", najavio je Vili Beroš.

Situacija je čak i podnošljiva u velikim gradovima - ruralni su priča za sebe.

"Ako netko ima 800 kuna penziju, mora platiti 200 da ode i dođe, to je... One to puste, misle proći će", kaže Vesna Ramljak.

A ne prođe. Iz istog razloga žene u takvim situacijama teško dolaze i do kemoterapije.

COVID usporio i borbu protiv raka dojke: "Žene koje dobiju poziv na besplatnu mamografiju, trebaju se odazvati"

"Nitko ne bi smio odustati od terapije zato što nema osiguran prijevoz pogotovo što u nekim razvijenim zemljama, u Americi, gledaju kako da terapija dođe vama kući", istakla je redsjednica udruge Nismo same Ivana Kalogjera.

Jadranka, s početka naše priče, za bolest je doznala dovoljno rano. Metastaza nema - a ženama poručuje: "Ja sam isto to stalno odgađala, ma nije, pa proći će, neka prođe ljeto, neka dođem s mora... Neka se kontroliraju, neka idu na preglede, na ultrazvuk. Vidjela sam tu jako mladih djevojaka i ono..."

U 2021. godini od raka dojke umrlo je 711 žena. Gotovo dvije na dan. Od bolesti koja je izlječiva - samo ako se otkrije na vrijeme.

