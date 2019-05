Danas je 74. obljetnica oslobođenja Grada Zagreba od fašista, na što Bruna Esih ima potpuno drukčiji pogled. Time je izauzvala žestoke reakcije i povjesničara i antifašista.

''Danas, 8. svibnja, obljetnica je ulaska Jugoslavenske armije u opustjeli Zagreb. Događaj je to koji simbolizira pokolje i pljačku, a jugoslavensku okupaciju Hrvatske obilježilo je skidanje hrvatske i podizanje jugoslavenske zastave; zabrana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i obnova Jugoslavenske akademije; dokidanje studija hrvatskog jezika umjesto kojega se na Sveučilištu studira „narodni jezik“; Društvo književnika Hrvatske stupa na mjesto dotadašnjega Društva hrvatskih književnika, a umjesto „Lijepe naše“, na radiju se izvodi „Uz Tita i Staljina, dva junačka sina...“ Ta okupacija dokinuta je krvlju tek u Domovinskom ratu, kad su Hrvati pokazali da se Hrvatsku može osloboditi samo pod hrvatskom zastavom, ni pod kojom drugom!'' napisala je predsjednica Neovisnih za Hrvatsku Bruna Esih na svom profilu na Facebooku.





''To tako mogu gledati samo ustaše'', komentirao je za DNEVNIK.hr povjesničar Tvrtko Jakovina. Objasnio je da je Jugoslavenska akademija osnovana kao jugoslavenska, kao i da nije nestala hrvatska zastava. ''Žao mi je što tako govori povjesničarka, ali ona to govori zbog svoje ideologije koju sam ranije spomenuo'', rezolutan je Jakovina.

Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske Franjo Habulin rekao je da je normalno da Esih ima takvo mišljenje, ali da ona zaboravlja da je 9. svibnja Dan Europe, koji Europa nije slučajno uzela za svoj dan, nego jer je tada bezuvjetno kapitulirala nacistička Njemačka.

''Kao dječak sam u zboru pjevao hrvatsku himnu''

''To je pobjeda, a ne okupacija. To jest poraz, ali poraz nacifašističkih okupatora i kvislinga'', poručio je Habulin. I on je demantirao tvrdnje Esih da je zabranjena zastava i himna i sve hrvatsko podsjetivši na ZAVNOH. ''Među svim republikama bivše federacije, Hrvatska je imala narodnu vlast – ZAVNOH koji je bio zakonodavno tijelo'', rekao je.

Franjo Habulin (Foto: Igor Soban/PIXSELL)

''Ustaše su bile sramota hrvatske države'', poručio je Habulin. Prisjetio se djetinjstva. ''Kao mali dječak, pjevao sam u zboru. Prvo smo pjevali jugoslavensku himnu, pa hrvatsku, a vani je bila izvješena hrvatska zastava'', ispričao je.

Bruni Esih poručio je da mu ne može izbrisati sjećanje i pamćenje. ''Neka svojim lažima prestane obmanjivati hrvatsku javnost'', zaključio je predsjednik Saveza antifašista.

''Bruna Esih otvoreno i ponosno nosi svoje ustaštvo. Nakon isticanja zastave s prvim bijelim poljem, sada je slom zločinačke NDH za nju 'tragičan dan hrvatske povijesti'. Sramotno'', komentirala je na Facebooku predsjednica Starta Dalija Orešković.