Brod Obalne straže spasio je u ponedjeljak jedrilicu u akvatoriju južno od Dubrovnika nakon što je britanski skiper s nje uputio poziv za pomoć zbog kvara na pogonskom stroju, priopćilo je Ministarstvo obrane u utorak.

Obalni ophodni brod Obalne straže "Omiš" koji se nalazio na redovnoj zadaći nadzora mora jučer u popodnevnim satima zaprimio je poziv za pomoć upućen s jedrilice "Aurora" koja je u akvatoriju južno od Dubrovnika pretrpjela kvar na pogonskom stroju.

U koordinaciji s Lučkom kapetanijom Dubrovnik i Nacionalnom središnjicom za usklađivanje traganja i spašavanje na moru (MRCC - Maritime Rescue Coordination Center), zapovjednik broda poručnik fregate Marin Delić uputio je brod prema toj poziciji.

Doplovljenjem do jedrilice, s broda je u more spuštena brza interventna brodica kojom je član posade Obalne straže došao do jedrilice. Pregledom plovila utvrđeno je kako je skiper plovila britanski državljanin koji nije bio izložen bilo kojoj vrsti ugroze nakon čega je ophodni brod jedrilicu teglio do luke Gruž.

Ministar obrane Mario Banožić kazao je kako je ovo još jedan od primjera da sigurnost nema cijenu te kako je sposobna i spremna Hrvatska vojska od neprocjenjive važnosti za zaštitu sigurnosti svih hrvatskih građana, ali i turista.

"Zahvaljujući sposobnostima naše Obalne straže znamo da se možemo osjećati sigurno na Jadranskom moru. Ovo je bila jedna od uspješno izvršenih zadaća koja pokazuje njihovu visoku razinu profesionalizma", rekao je ministar Banožić.