U intervjuu za portal Guardian, predsjednica je istaknula kako je krajnje desna orijentacija u zemlji vidljiva samo na marginama, a stala je i u obranu svog odnosa s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Hrvatsku predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović mnogi su optužili nakon Svjetskog nogometnog prvenstva da je taj veliki turnir iskoristila kao reizbornu kampanju, ali i za toleriranje hrvatskog ultranacionalizma koji je do izražaja došao tijekom proslava za vrijeme prvenstva, piše britanski Guardian.

U razgovoru je Grabar-Kitarović rekla kako riječi „mala, ali moćna Hrvatska“ najbolje opisuju izvedbu hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, a Hrvatska je predstavljena kao živahna, optimistična i zemlja patriota.

Predsjednica se ogradila od rastućeg euroskepticizma i ksenofobije u Europi. Na pitanja o desničarima u Hrvatskoj izjavila je kako je ekstremna desnica u Hrvatskoj „izuzetak, a ne pravilo“.

Kratko je odgovorila: „Ne želim komentirati pojedine ljude“ te potom naglasila dobrodošlicu kojom su Hrvati prihvatili migranti za vrijeme velike migrantske krize 2015. godine.

„U svakom društvu uvijek postoje iznimke. Nema nikakve ksenofobne reakcije u Hrvatskoj ni za svakog novog došljaka ili migranta. Nema prijetnji demokraciji ili ljudskim pravima. Trebali bismo se usredotočiti na glavnu struju u društvu koje čini Hrvatsku ono što je danas ", rekla je.

"To nije porast ultranacionalizma"

Guardian ističe i kako jedan od vodećih članova oporbene stranke, SDP-ov Bojan Glavašević, za predsjednicu tvrdi kako njezin međunarodni imidž prikriva „istinske boje“ prikazane u domaćoj politici, što uključuje i pozivanje desničarskih ekstremista na razna događanja.

Na pitanje o nastupu Marka Perkovića Thompsona na dočeku Vatrenih predsjednica je odgovorila kako voli Thompsonovu glazbu, ali je odbacila tvrdnje da je njegov nastup zasjenio proslavu srebrne medalje.

„Bio je to izbor igrača da on bude s njima u autobusu i ja to poštujem. U kojoj drugoj zemlji ste nedavno svjedočili stotinama tisuća ljudi koji strpljivo čekaju satima na ljetnoj vrućini bez ikakvog incidenta, fizičkog ili verbalnog? Ne mislim da bi se bilo što od toga moglo tumačiti kao porast ultranacionalizma“, objasnila je predsjednica.

Istaknula važnost odnosa Rusije i SAD-a

U odnosu s Rusijom, predsjednica je naglasila važnost rješavanja problema između SAD-a i Rusije. „Drago mi je što su predsjednik Trump i predsjednik Putin imali sastanak, i nadam se da će njihova veza nastaviti", rekla je.

"Ne vidim kako možemo riješiti neka od pitanja koja toliko snažno utječu na nas u Hrvatskoj i EU i drugdje, poput primjerice rata u Siriji, bez razgovora s Rusijom. I pregovori sa Srbijom su bili vrlo težak proces, ali je nagodba postignuta puno ranije nego što se očekivalo“, istaknula je.