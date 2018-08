Britanka koja je pala s kruzera "Norwegian Star" na liniji Pula – Venecija, 46-godišnja Kay Longstaff, otkrila je kako je preživjela deset sati u moru čekajući pomoć.

''Srećom za nas i nju, odmah smo je vidjeli jer kada nas je ugledala, dignula je ruke i mahala. Pravo je čudo je što je preživjela. Na kruzeru su mislili da nije preživjela. Očito je i u dobroj kondiciji. Rekla nam je da se bavi jogom te da je plutajući u moru cijelo vrijeme pjevušila da joj ne bi pala temperatura tijela i da ostane budna", izjavio je poručnik fregate Lovro Orešković, zapovjednik broda Cavtat koji je spasio Britanku'', prenosi Glas Istre.

Pregledom nadzornih kamera utvrđeno je da je Britanka s broda pala u 23:45 sati, ali nije jasno kako se to dogodilo.

Hrvatske vlasti temeljito će pregledati snimke nadzornih kamera kako bi razjasnile okolnosti incidenta. O svemu je obaviješteno Veleposlanstvo Velike Britanije u Hrvatskoj.

Odmah nakon spašavanja prevezena je u pulsku bolnicu, no ubrzo su je pustili nakon što je utvrđeno da je dobrog zdravstvenoga stanja. Britanski mediji pišu kako je britanska turistkinja radila kao stjuardesa za poznatu zrakoplovnu kompaniju Virgin Atlantic, no sada radi samo na privatnim zrakoplovima i živi u španjolskoj regiji Costa del Sol te je navodo pila prije nego što je pala u more.

''Čuli smo da je bila sama u kabini, ali je putovala s obitelji i prijateljima. Digli su uzbunu kada su shvatili da je nestala. Brod je promijenio smjer oko dva sata ujutro i vratio se na područje gdje je pala'', ispričao je poduzetnik iz Derbyshirea koji je bio na kruzeru.

Putnik, koji je želio ostati anoniman, rekao je da je osoblje broda metalnim preprekama blokiralo područje gdje je ona pala: ''Čuo sam da je svoju torbu ostavila na palubi, a u njoj je bila putovnica. Kažu da je incident zabilježen na nadzornim kamerama. Navodno je pila alkohol'', rekao je putnik.

Podsjetimo, Obalna straža u nedjelju je spasila Britanku iz mora u području ZERP-a. Spasioci su u potragu krenuli u svitanje, oko 6:30 na zahtjev Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru Rijeke.

Posada broda Hrvatske ratne mornarice je na temelju dobivenih podataka o stanju vjetra i mora u trenutku nesreće, kao i preciznog izračuna o mogućoj poziciji nestale osobe u trenutku dolaska broda u područje traganja, oko 9:40 uočila osobu u moru te je brzom akcijom plivača spasioca, u 9:45 žena spašena te ukrcana na brod Obalne straže RH.