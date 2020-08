Svi koji izolaciju žele izbjeći na tlu Velike Britanije trebaju se pojaviti do 4 ujutro u subotu po lokalnom vremenu.

Nakon što su britanske vlasti u četvrtak najavile da će svi njihovi državljani koji se vraćaju s odmora u Hrvatskoj, Austriji ili s Trinidada i Tobaga morati u dvotjednu izolaciju po povratku u domovinu, nastala je opća pomama za avionskim kartama prema Otoku. Svi koji izolaciju žele izbjeći na tlu Velike Britanije trebaju se pojaviti do 4 ujutro u subotu po lokalnom vremenu.

Kako piše Independent, nakon objave naglo je skočila potražnja za avionskim kartama za letove u petak. Dva leta iz Zagreba do zračne luke Heathrow su rasprodana, čak i onaj Croatia Airlinesa po cijeni od 476 funti. British Airways uveo je jednu dodatnu liniju po cijeni od 275 funti, a mnogi koji su do sad uživali na odmoru u Hrvatskoj požurili su prema Veneciji odakle kompanija Ryanair ima let prema središnjoj Engleskoj. Putnicima koji su dalje od talijanske granice na raspolaganju su letovi na kojima se treba presjedati u Parizu ili Amsterdamu, odnosno u zemljama koje su također na karantenskoj listi britanskih vlasti.

Procjenjuje se da je u Hrvatskoj trenutačno oko 20 tisuća britanskih turista.