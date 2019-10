Brexit je u Škotskoj ponovno uzburkao strasti. Kad ih pitate za Brexit odmah im skoči tlak, a kada im se spomene Hrvatska poručuju kako su navijali za Vatrene na utakmici s Englezima.

Krojačicu Elis ljuti Brexit. "Nitko nas neće izvesti iz Europe protiv naše volje. Mislim da to Škote jako ljuti. To je sve što ću reći jer će mi tlak skočiti", napominje.

I njezin šef Gordon Nicolson, voditelj radionice, smatra da trebaju ostati u Europskoj Uniji. "Mi želimo ostati u Europi. Puno je bolje biti zajedno jači, nego nacija koja ide prema... ne znamo što će se dogoditi", ističe. A posao već sad trpi. "Nema dogovora. Ne znamo pod kojim će se uvjetima dogoditi. Kao biznismenu, jako mi se teško nositi s tim", upozorava.

"Škoti su jako ljutiti", priča Nikolina Pavić Radanović, socijalna radnica koja već dvije godine živi u Edinburgu. "Vecina Škota je glasovala protiv izlaska iz EU. I sad smatraju da im je ovo sve nametnuto. Nekako im se čini da ih se gura s ruba litice", otkriva. Što dodatno potpiruje vatru.

"Nadam se da neće biti dogovorenog Brexita, da će Britaniju izbaciti iz EU i da će Unija reći - Škotska, neovisni ste, vratite se u Europsku uniju!", kaže Paul iz Edinburgha. Ipak, nisu baš svi za ostanak u Uniji.

"Glasovala sam za odlazak. I dalje to mislim. Ne mislim da je Europska unija demokratska organizacija", kaže Liz. Politički život se ovdje, kaže Nikolina, pretvorio u veliki reality show.

"I ljudi se smatraju prevarenima. Od onoga kako je Brexit predstavljen do onoga kako se Brexit dostavlja je ono dijametralna razlika", uvjerava.

Dosta onih koji su na referendumu 2014. glasovali protiv škotske neovisnosti danas misli drugačije.

"Od nas šestero u društvu, četvero je glasovalo da ostanemo Ujedinjenom Kraljevstvu, dvoje za neovisnost. Ali sada se situacija preokrenula. Četvero bi glasovalo za neovisnost, a dvoje ostalo u Kraljevstvu", ističe krojačica Elis.

"Onog dana kada je većina rekla ne neovisnosti, moja je zemlja umrla. Osjećao sam se kao da ne postojim u svojoj zemlji, kao da nemam doma. Jako sam razočaran. To je kao da ste mi iščupali srce", kaže Owen.

A kako će se svi skupa iščupati iz ovog kaosa - nitko nema pojma.

Ako pitate većinu Škota, priča o ponovnom referendumu za neovisnost je vrlo ozbiljna. No, oprezni su jer se situacija mijenja iz dana u dan i zapravo čekaju da vide što će se na kraju točno dogoditi s dogovorom.

Strašno su ljuti jer imaju dojam da ih se uopće ne želi čuti. A zašto su toliko ljuti, posebno oni koji žele ostati u Uniji, pokušat ću jednostavno objasniti na primjeru. Što bi donio Brexit? Osim slobode kretanja, Brexit bi otežao i trgovinu. Recimo, šalovi od vune škotskih ovaca-pravi domaći proizvod.

Od vune i tvida se rade pravi škotski kiltovi koji koštaju i do 3500 kuna. Pa se rade i one jeftinije varijante od drugih materijala, koje je ujedno i lakše nositi. Materijali su uvozni. Procjena je da kroz dvije najvažnije trgovinske točke u Britaniji prođe oko 10.000 kamiona i 6000 trajekata s robom na dan. Sada to sve ide neometano.

Ako samo dvije minute usporite proces, izračun kaže da ce kašnjenja biti i do 60 sati, a kolone kilometarske. Što bi u tom trenutku značio kolaps. A to nitko ne želi. Najviše se lome koplja oko Sjeverne Irske i granice. Zato u petak idemo tamo. Vidimo se u Belfastu!

