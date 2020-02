Nakon turbulentnih događanja u zagrebačkoj Skupštini postavilo se pitanje većine u Saboru, ali predsjednik Kluba HDZ-a Branko Bačić u intervjuu za DNEVNIK.hr uvjerava da je koalicija stabilna. Nije zadovoljan početkom unutarstranačkih izbora, a imao je i poruke za protukandidate.

Nakon što je u Skupštini Grada Zagreba pao GUP predsjednik HDZ-ova Kluba zastupnika u Saboru Branko Bačić razgovarao je s predsjednicima svih klubova većine i zaključio da je većina stabilna. Nitko od njih ne vidi nikakva razloga da mandat Vlada ne odradi do kraja. Bačić ocjenjuje da se pad GUP-a neće preliti na druge razine, a podsjeća da su u utorak u Skupštini, nakon što nije izglasan GUP, HDZ i Bandićevi zastupnici zajedno izglasali neke druge odluke.

Bačić podsjeća da HDZ smatra da su njihovi amandmani nužni za poboljšanje Generalnog urbanističkog plana. Svi su, kaže, prošli javnu raspravu, u interesu su građana i među njima nema prenamjene zelenih površina što bi nekome omogućilo stjecanje materijalne koristi. ''Da vam budem iskren ne znam, to ću i ja pitati kad bude prilike'', odgovorio je na pitanje zašto Bandić nije htio podržati HDZ-ove amandmane.

''Dokazat ćemo većinu idući tjedan''

Odgoda glasanja u Saboru, ponavlja, nema nikakve veze s događajima u Skupštini.

''Mi ćemo većinu dokazati idući tjedan. Ne možemo mi ovaj tjedan bježati od glasanja jer nas je strah, mene ničega nije strah. Većinu ćemo ionako morati dokazati'', rekao je Bačić.

Otkrio je da će sutra u podne nakratko skupiti kako bi potvrdili dvoje zastupnika, a pravo će testiranje većine biti idući tjedan. Kaže da će pokazati da imaju 81 ruku.

Na pitanje je li u HDZ-u početo rat do istrebljenja, Bačić je odgovorio da nije već da su počeli unutarstranački izbori. ''Ja nisam sretan uvodom, mislim da nijedan član HDZ-a ne očekuje da se početne trzavice ne primire i da vodimo računa da takvim nastupima radimo štetu sebi i stranci'', rekao je Bačić koji se kandidirao za potpredsjednika HDZ-a.

Intervju Lane Ružičić i Branka Bačića Foto: Anamaria Batur/DNEVNIK.hr

''Mislim da je prvi udar za nama i da smo svjesni da moramo stati na loptu'', rekao je šef Kluba. Za sebe kaže da je već 30 godina u stranci i da ne može sada u 15 dana promijeniti sliku o sebi među članovima. Za ekipu oko Mire Kovača kaže da je prešla granicu pristojnosti. ''Kleveta o velikom vođi, faraonu i Josipu Brozu ne da ne stoji nego je neprimjerena'', rekao je Branko Bačić.

''Taj tim za promjene u prvih nekoliko sati kampanje uputio je ružnije i oštrije riječi prema nama, stranačkim prijateljima nego u tri i pol godine u Saboru prema bilo kojem oporbenom zastupniku koji je vrlo ružno govorio i o stranci i o vodstvu HDZ-a'', rekao je. ''Nisam čuo da su ni Kovač, ni Stier, ni MIlijan ijednom reagirali, a bilo je momenata kad se vrlo ružno napadala stranka'', kaže.

Tvrdi da Kovač nikad nije prigovarao zbog Istanbulske

Rezolutno je odbacio opetovane tvrdnje Kovačeve Opcije za promjene da Kovač nije zagovarao Istanbulsku konvenciju. ''Ne znam zbog čega Miro pokušava uljepšavati vlastitu prošlost. Ja mu to ne zamjeram, dapače, to je bio program HDZ-a, program Kolinde Grabar-Kitarović za njen prvi mandat'', rekao je. Podsjetio je da je Kovač oštro spočitavao SDP-u što nisu ratificirali konvenciju. Što ako je morao, pitali smo Bačića. ''Da se nije slagao s tim bio bi se maknuo. Ako je morao, a nije se slagao s tim, to govori o njemu'', poručio je. Također je rekao da je to pisalo u programu HDZ-a koji je pisao Davor Ivo Stier. Kaže da nikada nitko od njih nije govorio protiv ratifikacije, pa se čudi što se Stier i Kovač ograđuju od nje. Otkrio je da je Kovač na skupštini EPP-a u Bruxellesu podržao preporuku da svim državama u kojima su sestrinske stranke na vlasti ubrzaju ratifikaciju.

Na pitanje hoće li nakon svega podijeljene opcije moći zajedno odgovorio je da on nije htio odgovarati na vruće. ''Znam da ako stvorimo veliki jaz i pukotinu da će biti teško to sastaviti'', rekao je.

Rekao je da on HDZ vidi kao središnju, narodnjačku, demokršćansku, domoljubnu i državotvornu stranku nikako desnije nego što je sad. Tvrdi da je HDZ danas tamo gdje ga je stavio Franjo Tuđman – na desni centar.

''Apsolutno sam siguran da bi i Franjo Tuđman bio za ratifikaciju Istanbulske konvencije. Uopće oko toga ne dvojim'', rekao je.

Uvjeren je da će HDZ na parlamentarnim izborima biti relativni pobjednik. Smatra da suradnju prvo trebaju ponuditi strankama desnog političkog spektra. Ako ne uspije, bi li otišao lijevo?

