Znakovita izjava ministra o odlasku saborskog zastupnika iz SDP-a

Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić osvrnuo se u utorak na izlazak Branka Kolarića iz SDP-a, istaknuvši kako u svim strankama uvijek ima ulazaka i izlazaka.

Po pitanju Brodosplita Bačić je ocijenio kako Grad Split s pravom očekuje da se dio tog zemljišta prenamijeni. Bačić je obišao gradilišta poslijepotresne obnove u Zagrebu nakon čega su ga novinari upitali ima li za Kolarića mjesta u HDZ-u nakon što je izašao iz SDP-a poslije dugogodišnjeg članstva.

"Napisao je pismo svojoj stranci, koji su razlozi, to znaju on i SDP, a gdje će Kolarić nastaviti svoj politički put i karijeru, to je na njemu", odgovorio je Bačić.

Uvijek je u svim strankama bilo i ulazaka i izlazaka, dodao je.

"Očito je nekakav nesporazum između vodstva SDP-a i gospodina Kolarića ili nije zadovoljan politikom sadašnjeg i aktualnog vodstva SDP-a, pa je to bio razlog njegova izlaska iz SDP-a", ocijenio je Bačić.

Donedavni ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Andrija Štampar" i bivši predsjednik zagrebačkog SDP-a Zagreb Kolarić u ponedjeljak je objavio da nakon 19 godina napušta stranku, rekavši da s SDP-om više ne dijeli iste ideje.

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Novinari su Bačića upitali i hoće li država prepustiti Gradu Splitu dio Brodosplita i Tomislavu Debeljaku izmijeniti koncesiju jer je ne poštuje, s obzirom na to da Grad Split želi graditi na dijelu brodogradilišta.

Ministar je na to poručio kako je riječ o kompliciranom procesu, no pozdravio je namjeru splitskog gradonačelnika Tomislava Šute da se dio prostora brodogradilišta, koji se ne koristi, prenamjenom upotrijebi za određene prostore koji su u interesu budućeg razvoja Grada Splita.

"No, tome predstoji prije svega postupak rješavanja s koncesionarom. Cijela površina brodogradilišne luke u Splitu je pomorsko dobro. Ona je pomorsko dobro i da bi se prenamijenilo u prostor ili zemljište za izgradnju bilo kakvih objekata koji su potrebni Gradu, potrebno je izmijeniti obuhvat te brodogradilišne luke", naveo je.

Pri tome je naveo kako koncesionar već duži period ne plaća koncesiju čime su se stekli zakonski uvjeti za raskid ugovora s koncesionarom, no dodao je i kako koncesionar osporava takav stav države i tvrdi da ima određena potraživanja prema državi pa je to spor koji će se "očito" završiti u sudskom postupku.

"Da bi se Gradu Splitu izišlo u susret, prije svega treba razriješiti odnos s koncesionarom - hoće li mu se oduzeti koncesija, kakav će biti status tog područja", ponovio je.

Drži da Grad Split s pravom očekuje da se smanji obuhvat dijela brodogradilišne luke, koja je nekad bila veliko brodogradilište, i da se na tom preostalom području izgrade sadržaji koji su neophodni Gradu.