Stigla reakcija SDP-a na Kolarićev odlazak: "Priča se da će biti nova Plenkovićeva ruka"

Na jučerašnju informaciju o tome da bivši predsjednik zagrebačkog SDP-a Branko Kolarić, nakon gotovo 20 godina provedenih u stranci, napušta SDP, danas su reagirali iz stranke.

“Branku Kolariću želimo sreću i uspjeh u daljnjem životu. Žao mi je što je odlučio napustiti SDP, ali to je njegova odluka i njegov izbor", poručio je politički tajnik stranke Saša Đujić.

Ilustracija/Politički tajnik SDP-a Saša Đujić Foto: Josip Bandic/Cropix

Nastavio je da bi bilo politički korektno da Kolarić vrati saborski mandat stranci na čijoj je listi izabran jer da su građani glas dali SDP-u i politici koju su zajedno predstavljali.

"Nažalost, nisam iznenađen ovakvom odlukom budući da se o njoj u kuloarima priča već par mjeseci. Priča se i da će Branko biti nova Plenkovićeva ruka u vladajućoj većini s ciljem preslagivanja i izbacivanja DP-a iz Vlade", kaže Đujić i dodaje da će se vrlo brzo vidjeti koji je motiv Kolarićeva izlaska iz SDP-a.

"Vidjet ćemo je li motiv da postane još jedna Plenkovićeva ruka i izbacivanje DP-a iz Vlade, ili Rezolucija protiv krađe organa za transplantaciju u Kini, za koju smo, usput, danas prvi puta čuli", zaključio je Đujić.