Čelnik Mosta u Saboru je komentirao odluku londonskog suda o izručenju Ivice Todorića Hrvatskoj

"Gospodin Todorić konačno će imati mogućnost otvoriti svoju crnu bilježnicu pa vidjeti koje su to političke elite njemu pomogle, koje su to političke elite zažmirile, znat će se tko je tko u Hrvatskoj. Šteta samo što on to sam ne želi napraviti", izjavio je Božo Petrov u Saboru.

O sastancima u Vladi kazao je da je već o tome sve rekao.

"Ovo što se sad pokušava na različite načine prikazati nas istima, zna se tko je razgovarao s Knighthead fondom, tko se sastajao, sve se to zna, to nije Most, to su oni koji su odlučili s HNS-om nastaviti nakon svibnja 2017. je im je odgovaralo onako kako to nije htio Most. Most je htio transparentno i pošteno, a to njima nije odgovaralo", izjavio je Petrov.

O suradniku Branimiru Bricelju kao izboru Mosta kazao je da je on "nažalost bio predložen od Mosta" kao stručna osoba, ali da Most s njim nije imao kontakte.

"Po svim e-mailovima koji su iscurili može se vidjeti s kim je Bricelj komunicirao i radio i što je Martina Dalić radila", ustvrdio je Petrov .

"Mi unutar Vlade nikada nismo čuli za ime Knighthead fonda, a onda se u međuvremenu moglo vidjeti da se s tim fondom sastajao Ante Ramljak, da su očito pogodovali", dodao je Petrov.

"Bit će zanimljivo poslušati na koji način će Todorić objašjavati svoju ulogu u slomu Agrokora, tko su mu bili politički sponzori svo ovo vrijeme, naravno, što je pričao s premijerom i njegovim ministrima na više tajnih sastanaka u Vladi RH", komentirao je vijest o izručenju Ivice Todorića predsjednik SDP-a Davor Bernardić.

"Mislim da u Hrvatskoj nema političkog progona jer se radi o konkretnim stvarima, znamo u kakvom je stanju bio Agrokor - sve tvrtke u sustavu agrokora znamo kako se moglo reflektirat na cijelo gospodarstvo i naprosto čeka jedno fer korektno i objektivno suđenje", rekao je o izručenju ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković. (R. S., Hina)