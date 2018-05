Božo Petrov razgovarao uživo je u Dnevniku Nove TV odgovarao na pitanja objavljenim mailovima ministrice Martine Dalić. Transkript cijelog intervjua možete pročitati u nastavku teksta.

Svi spominju neke lobije kada je u pitanju upravljanje procesom objavljivanja mailova ministrice Dalić. O kojim lobijima se radi?

Ne znam koji su lobiji objavili te mailove. Meni bi bilo najnormalnije da se sve to događalo unutar institucija, da je Martina Dalić pisala lex Agrokor unutar, a ne izvan institucija, te da se sve to napravilo transparentno kako bi javnost u tom trenutku znala što se događa, a ne to saznala godinu dana iz puštenih mailova.

Premijer i podpredsjednica Dalić su rekli kako su oni stručnjake angažirali na inzistiranje MOST-a, te da su ti nezavisni stručnjaci na mailing listama. Je li to točno?

Meni je drago da ste postavili to pitanje. Prije samog sastanka s Todorićem, MOST je tražio da se dostave financijska izvješća iz Agrokora kako bismo uopće znali što se tamo događa. Tražili smo da se imenuje pet nezavisnih financijskih stručnjaka i svi smo se osuglasili s tim imenima. Dva od tih pet imena došlo je od strane MOST-a, ali njihov zadatak je bio samo analizirati financijska izvješća i napraviti prezentaciju. Pravo je pitanje kako su pojedinci iz te grupe nakon sastanka s Todorićem ušli u famoznu skupinu Borg, a posebno je zanimljivo kako je u tu skupinu ušao odvjetnik Šavorić. Ministrica Dalić kako nije povezana s odvjetnikom Šavorićem, a nije niti MOST.

Jeste li Vi znali da je on u toj skupini?

Ne. Pravo je pitanje, koje nitko ne postavlja, a ja ću ga direktno postaviti: Tko je, kada i kako uveo gospodina Šavorića u i igru i u skupinu Borg?

Tko ga je uveo?

Neka gospođa Martina Dalić javnosti odgovori na pitanja o uvođenju gospodina Šavorića.

Dakle, Vi tvrdite da ništa niste znali. Vi ste predložili gospodina Beska, a on je u prepisci mailing liste. Pošto ste bili dio Vlade, je li Vam itko išta spomenuo?

Mi smo, ponavljam, uveli financijske stručnjake kako bi analizirali financijska izvješća. Ja sam znao da se lex Agrokor piše, znao sam smjer u kojem ide, ali nisam znao kako ide proces, da se oni nalaze van institucija, niti za ikakve mailove.

Jeste li znali za Borg grupu?

Za nju sam saznao kad i ostatak javnosti. Mi smo oko sedam dana prije rasprave u Saboru na uvid dobili lex Agrokor i tada se tad institucija poput Ministarstva pravosuđa uključila u finaliziranje lex Agrokora. Sve do tada, ministrica Dalić bila je izričito nadležna i za lex Agrokor i za cijelo gospodarstvo Agrokora.

Vi ste lex Agrokor u Saboru podržali.

Sedam dana prije samoga kraja, Ministarstvu pravosuđa dostavljen je zakon. Tada se uključilo i Ministarstvo i mi kao politički partneri.

Sukob interesa je u mailing listi evidentan. DORH će raditi izvide, a uključena je i SOA. Što Vi mislite da se dogodilo? Radi li se samo o sukobu interesa ili postoji i veća odgovornost?

Mi smo zbog sukoba interesa izašli iz Vlade jer je Andrej Plenković htio da se lex Agrokor provede na način koji je Martina Dalić zamislila. Sada vidimo kako su njezine kolege – famozna skupina Borg – i ona to zamislili i odradili. Mi smo tada govorili o sukobi interesa Zdravka Marića. Govorili smo da je bio aktivan, što je i on sam priznao pred Povjerenstvom za sukob interesa. Bez obzira na to, ta ga je ista institucija oslobodila. Isto tako, i u ovom slučaju postoji klasičan sukob interesa. Još uvijek Andrej Plenković štiti Martinu Dalić jer je on podržao ono što je ona napravila.

Zašto ju štiti?

Pa zato što je htio da se sve ovako provede. Nema drugog objašnjenja.

Koji će biti Vaši sljedeći koraci? Radi li se o novoj kaznenoj prijavi? Jeste li bili pozvani u DORH?

Ne, nisam bio pozvan u DORH. Za kaznene prijave koje su, kako Vi kažete, podnesene protiv Martine Dalić ne znam.

Oprostite, pitala sam Vas želite li Vi podnijeti kaznenu prijavu? Znao da ste ju već podnosili.

Ja osobno sam podnio kaznenu prijavu u trenutku u kojem sam shvatio da institucije ne žele raditi svoj posao. Mislim da sada javnost zna što se dogodilo, pogotovo zbog ovih mailova. Pa evo, svi imaju kao građani Hrvatske priliku to napraviti.

Jesu li zakazale institucije i tajne službe? Znamo da su se radili neki izvidi? Mislite li da je došlo do propusta?

Nisam nadležan komentirati rad nadzornih i sigurnosnih službi. To bi prvenstveno trebao napraviti ili predsjednik Vlade ili predsjednica države. Oni su ti koji biraju voditelja sigurnosno-obavještajne službe i oni su ti koji su dužni izaći pred javnost i reći što se dogodilo. Vidimo da se gospodin Plenković, svaki put kada se dogodi problem na toj razini, na dvadesetak dana povuče na Bahame. Vidim da će to i sada biti slučaj i nikome ništa, a gospođa Martina Dalić govori da nije kriva. Mislim da svi zaboravljaju što je ministrica Dalić govorila. Rekla je da ne poznaje odvjetnika Šavorića, da nije u timu, te da je ona pisala zakon o Agrokoru. Danas, kada su izašli autentični mailovi, vidjeli smo da je gospodin Šavorić bio sa skupinom ljudi koje je Martina Dalić izabrala i koji su svi završili s milijunskim ugovorima. Ponovno postavljam pitanje: Ako Martina Dalić govori istinu i gospodin Šavorić nije povezan s njom, kako je onda on završio u toj skupini?

Sumnjate li na nešto?

Mene samo zanima hoće li ministrica Dalić odgovoriti na to pitanje. Isto joj je pitanje postavljeno i prije godinu dana.

Što mislite kako će završiti ova situacija? Hoće li koalicijski partneri i HDZ izdržati ovu situaciju?

Realno je očekivati ostavku Martine Dalić. Vidjet ćemo hoće li situacija ostati na tome.

Danas je rekla da ne planira podnijeti ostavku.

Mislim da je to stvar političke higijene. U trenutku u kojem se osoba ne smatra odgovornom, a odgovorna je po svemu, mislim da bi predsjednik Vlade koji joj je dao povjerenje trebao povući potez, ali on očito ima razloga zaštiti ju.

