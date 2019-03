Zbog više od 30 sati rasprave u Saboru o zakonu prema kojem će stranke moći potrošiti više novca za izbornu promidžbu, zastupnik SDP-a Gordan Maras najavio je slanje inspekcije rada u Sabor. Što na to kaže Mostov Božo Petrov, čija je stranka potencirala dugačku raspravu?

Zakon, protiv kojega ste bili, je ipak prošao. Jeste li barem zadovoljni porukom koju ste htjeli poslati ovom maratonskom saborskom sjednicom?

Jesam. Zato što su HDZ i njegovi partneri pretvorili državu u svoj privatni pašaluk i pokazali su kroz 39 sati da im je stalo samo do njihovih novaca. Ne do građana. A građani su uspjeli kroz tih 39 sati primiti poruku. I upravo to danas boli vladajuće. Građani su shvatili da se HDZ bori samo za svoje novce.

Predsjednik HDZ-a kaže da je zakonom ispravljena nepravda i da je novac za kampanju iznimno važan. Što se može s 4 milijuna, a ne može s milijun i pol? U čemu je razlika?

Savjetovao bih premijeru da se spusti među narod, da mu onda neće trebati četiri milijuna. Sve te europske vrijednosti koje on govori da se trebaju promicati promiču se ponašanjem i djelima, a ne tako da narodu otmete četiri milijuna kuna.

Koliko će MOST potrošiti na kampanju?

Most će potrošili 1,2 milijuna kuna, i manje od onoga što je propisano starim zakonom.

Zastupnik Maras je najavio slanje inspekcije rada u Sabor. Je li se kršio Zakon o radu u proteklih 48 sati?

Neka to inspekcija pokaže je li se kršio ili ne. Mogu reći da predsjednik Sabora Gordan Jandroković je bio najavio da će se raditi konstantno bez stanke, bez pauze, pokušavajući na takav način odvratiti nas od ideje da kažemo ljudima zašto se HDZ bori, pa onda znamo i tko će odgovarati ako je nalaz inspekcije pokaže da se kršio zakon.

