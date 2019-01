Božo Petrov godt je Dnevnika Nove TV.

S obzirom na sve što smo vidjeli, skoro fizički obračun, ova Đakićeva nova doktrina, novo pojašnjenje što je što. Trebamo li što prije zaboraviti ovaj tjedan?

Ne smije se događati da jedan predsjednik Vlade kreće u fizički obračun s nekim članom oporbe. Molio bih ga da adresira svoj gnjev tamo gdje mu je i mjesto. Ako ima unutarstranački problem neka ga rješava.

On tvrdi da su te riječi koje upućuje gospodin Grmoja, riječ ''veleizdaja'' previše i da on preko toga ne može proći. Mislite li da je to jedini razlog ili ima i nešto drugo?

Što se tiče veleizdaje, nije njega pogodila veleizdaja, njega je pogodila riječ ''anemija''. Volio bih građane neka ponovno pažljivo pogledaju tu snimku. Njega je pogodila njegova slika u ogledalu.

Hoćete reći da ga više brine činjenice što nije bio u Domovinskom ratu jer je proglašen anemičnim i igra na to, na te sitne karte?

Ne, nema tu igre, to je činjenica koliko ja znam. Iz fokusa nam izmiče najvažnija stvar, a to je da Hrvatska ne brine za hrvatske interese, ne zaustavlja Srbiju. Srbija ide dalje prema EU, a ne ispunjava kriterije.

Uskoro opširnije.