Ministar unutarnjih poslova i član Nacionalnog stožera komentirao je rekordan broj novih slučajeva u Hrvatskoj.

"Mi smo donijeli mjere. Kada bi se one primjenjivale, ne bismo trebali nikakve dodatne aktivnosti. Mi pratimo situaciju, brojevi rastu i izvan Hrvatske. Sada ćemo se fokusirati na propisano, na pravne osobe, u smislu sankcioniranja ponašanja koja nisu u skladu s mjerama. HZJZ je napisao detaljne preporuke s ciljem da se ne zatvaramo. Molim sve da ih se pridržavaju, to nam je jedini način da usporimo širenje virusa", rekao je Davor Božinović.

"Sve dok traje epidemija građani se trebaju suzdržati od druženja, privatnih zabava, sastajanja. Mi propisujemo ono što je javno, ono što je u domovima niti možemo niti hoćemo kontrolirati. Ali u tim okolnostima ljudi se najviše opuste i onda dolazi do širenja virusa. Nije ovo velika filozofija. U praksi to nije ugodno niti lagano, ali to je jedini način da se prebrodi ova kriza", dodao je.

Kazao je da stožer neće kontrolirati što ljudi rade u svojim domovima i na privatnom posjedu, ali u tim se situacijama ljudi najviše opuste pa bi trebali prihvatiti da se moraju držati mjera.

Kazna 30.000 kuna za ples

Najavio je i pojačane inspekcije na terenu.

"Sankcionirat će se organizatori, vlasnici objekata ako se u njihovu objektu ne pridržavaju mjera. Propisano je da nema plesa, neku noć dođe inspektor i vidi da se pleše, slijedi kazna 30.000 kuna. Pokušavamo objasniti da nisu mjere jer netko želi trenirati strogoću, te mjere su za dobrobit svih i želimo da ostanu otvoreni. Ako ne poštujete elementarnu preporuku, slijede sankcije", rekao je Božinović

Dodao je da se ne planira uvesti policijski sat.

"Naravno da su brojke alarmantne. To je alarm koji treba zazvoniti svakome od nas. Mi svakodnevno, već devet mjeseci, ponavljamo isto. Nije bila uvijek ista situacija. Ljeti nije bilo potrebe za tvrđim porukama. Mi smo tek na početku razdoblja za koje nitko ne može reći do kojih vrhunaca može ići ova epidemija", zaključio je.