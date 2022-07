Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je kako mu nije poznato da su zabilježeni diplomatski incidenti nakon što je Srbija najavila da će svi hrvatski nositelji diplomatskih putovnica biti stavljeni u posebni režim kontrole.

''Nije mi poznato niti imam informaciju da je takva odluka donesena. Vidjeli ste prvih dana kakve su bile reakcije. Mi kao resori radimo svoj posao uobičajenim ritmom za ovo doba godine. Vidjet ćemo što će biti. Ne bih htio o tome špekulirati'', rekao je ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik Vlade Davor Božinović.

Upitan za komentar zahtjeva Hvidre da se srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića proglasi neželjenim u Hrvatskoj te da se posebno preispita odgovornost Milorada Pupovca i njegova uloga u, kako ističu, pokušaju zaobilaženja državnih institucija radi tajnog uvođenja šefa strane države s naoružanom pratnjom u Hrvatsku, Božinović je kazao da je riječ o ''situaciji koju sasvim sigurno nije izazvao Pupovac niti hrvatska vlada'' te je pozvao da se smire strasti.

''Ne treba nam u Hrvatskoj podizanje tenzija, barem to nikome u Hrvatskoj nije u interesu. Ukoliko netko ima takav interes, naš način odgovora i komunikacije je upravo ovakav kakav imamo zadnjih dva dana. Ukoliko netko ima takvu ideju, to mu neće proći'', dodao je.



Na pitanje je li HDZ spreman podržati SDP-ovu inicijativu o osnivanju Nacionalnog savjeta za borbu protiv energetske krize, Božinović je odgovorio da je energetska kriza sigurnosni izazov i legitimna tema koja će se rješavati u sklopu koordiniranog europskog odgovora.

''Dobro je da opozicija razmišlja o tim temama, ali jamstvo za hrvatske građane je ono što je u svim dosadašnjim pričama poduzimala i poduzimat će hrvatska vlada koja je pokazala kapacitet da se nosi s kriznim situacijama. Ukoliko imaju neku dobru ideju, dapače, ali mi tu temu iz dana u dan komuniciramo i radimo na konkretnim planovima'', kazao je.

Božinović je podsjetio kako je SDP ''bio jako protiv ideje, a kasnije i realizacije'' LNG terminala na Krku te nadodao da ''danas svi vide da je to jedan od jamaca da će Hrvatska, za razliku od nekih drugih država, u ovoj plinskoj krizi proći puno bolje''.

''Ukoliko su naučili nešto iz onoga što mi radimo, onda je dobro da su počeli razmišljati, a možda i predlože nešto što bi bilo dobro, a što dosad nije bio slučaj'', prisnažio je.



Zasad se ne razmišlja o ponovnom uvođenju COVID potvrda

Upitan radi li se o pritisku na suverenost politika nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija priopćila kako zemlje moraju ponovno uvesti mjere nošenja maski kako bi izbjegle strože mjere, Božinović je odgovorio da nitko ne može narediti nekoj državi kakve će donositi mjere.

''To je bio slučaj i u prethodne dvije godine jer inače ne bi postojale razlike u mjerama od države do države. Protuepidemijske mjere smo poduzimali na sličan način, međutim Hrvatska je imala jednu od najliberalnijih mjera u Europi. Uvijek smo vodili računa da ne opteretimo sustav i gospodarstvo, a da s druge strane budemo maksimalno odgovorni i zaštitimo prije svega ranjive skupine od virusa'', kazao je.

Božinović je dodao kako je dobro da svjetske organizacije daju preporuke jer se radi o preporukama struke. Na pitanje postoji li šansa za povratkom COVID potvrda na jesen, Božinović je odgovorio da se u ovom trenutku ne razmišlja u ponovnom uvođenju tih potvrda.



''Vidjet ćemo što će biti politika na razini nekih država članica EU kada je u pitanju uporaba potvrda za prijelaz granica, a što je nešto na što mi ne možemo utjecati'', kazao je.