Aleksandar Vučić još uvijek je dobrodošao u Hrvatsku, za razliku od primjerice Aleksandra Vulina ili Vojislava Šešelja kojima je ulazak zabranjen. No, da je svojim izjavama Vučić prijetnja nacionalnoj sigurnosti Hrvatske upozoravaju stručnjaci. Tko je sve na popisu i može li i Vučić postati persona non grata?

Već četiri godine srbijanski ministar Aleksandar Vulin ne smije u Hrvatsku. Ni Vojislav Šešelj.

Da je na hrvatskom popisu nepoželjnih spominjala se i Arkanova udovica Ceca, ali i Milica Zavetnica iz radikalne stranke Zavetnici. Tko je sve na tom popisu - na naš upit iz Ministarstva vanjskih poslova nema odgovora. Tek poručuju da nijedan srbijanski diplomat u Hrvatskoj nema taj status.

Pokuša li persona non grata ući u Hrvatsku spriječit će ju granična policija.

"Ukoliko je na snazi za bilo kojeg pojedinca institut nepoželjne osobe, odnosno persona non grata svi naši granični prijelazi imaju o tome i elektronsku zabilježbu i reagiraju na način da se takvim osobama ne dopušta ulazak u Republiku Hrvatsku“, pojašnjava ministar Davor Božinović.

Ima li elemenata da i Aleksandar Vučić dobije status nepoželjnog? Stručnjak za međunarodno pravo i profesor Ljubo Runjić objašnjava: "Definitivno ima elemenata za tu zabranu. Dovoljno se sjetiti njegove uloge tijekom '90-ih godina, ali i izjava koje daje kao predsjednik Srbije posljednjih godina. Iz tih izjava možemo iščitati određene prijetnje po nacionalnu sigurnost RH."

A Hrvatska kao suverena država ima pravo i njemu zabraniti ulazak u državu i to bez obrazloženja. Dovelo bi to, kaže, do eskalacije među dvjema državama. U taj scenarij ne vjeruje Miro Kovač.

"To je radikalna mjera koja se u teoriji može donijeti, ali u praksi se to neće dogoditi zbog specifičnih unutarnjih i vanjskih odnosa", pojašnjava bivši ministar vanjskih poslova.

"Došlo bi do pogoršanja odnosa, a ja ne vidim da se to želi dopustiti tako da moja procjena je da se to neće dogoditi", dodaje Kovač.

Uglavnom se šefove država ne proglašava personom non grata, nego šefove diplomatskih misija. Kad bi se Vučiću i zabranio pristup hrvatskoj granici, Srbija bi mogla uzvratiti istom mjerom.

