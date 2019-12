Vrijeme je za drugu polovicu prosinca iznadprosječno toplo, više ili manje oblačno, uz sunčana razdoblja. U kopnenom dijelu zemlje bit će desetak stupnjeva više od uobičajenih dnevnih maksimuma, a na moru i više.

U središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano i za doba godine dosta toplo. Najviša dnevna temperatura očekuje se između 12 i 15 stupnjeva.

U Slavoniji pretežno vedro, za sredinu prosinca toplo, iako još uvijek ne kao drugdje, ali bit će ugodno zbog sunca i temperature od 10 do 13 stupnjeva.

Gorska Hrvatska i sjeverni Jadran u ovakvim situacijama često budu najoblačniji dio zemlje, pa će i sutra tu biti promjenjivije, a moguće je i malo kiše osobito u Gorskom kotaru te na riječkom području. Čak bi oko Rijeke lokalno kiša mogla biti i jača. Puhat će umjereno i jako jugo, a temperatura će biti oko 15 stupnjeva, u gorju, barem 10.

U Dalmaciji većinom djelomice sunčano, povremeno uz povećanu naoblaku, ali ipak uglavnom suho. Umjereno i jako jugo jačat će, a uz južinu temperatura raste do 18 stupnjeva.

I u nastavku tjedna vrijeme će biti iznadprosječno toplo, na kopnu i djelomice sunčano. Postoje šanse i za malo kiše, no uglavnom je to rezervirano za gorje. Puhat će slab do umjeren vjetar s juga, a temperatura će svih dana biti negdje između 13 i 17 stupnjeva.

I na Jadranu toplo, od 14 do čak 19 stupnjeva. No, tu će biti i nešto promjenjivije, osobito na sjevernom dijelu gdje će povremeno pasti i malo kiše. U četvrtak posvuda oblačnije uz mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu. Puhat će umjereno i jako jugo s olujnim udarima, a slabjet će u četvrtak. Uz južinu, tjedan će svakako obilježiti iznadprosječna toplina, a rjeđe oblaci i kiša.

