Ono što smo godinama nagađali, da su neki proizvodi manje kvalitetni, istraživanje je potvrdilo. O tome kada ćemo prestati biti građani drugog reda, s europarlamentarkom Biljanom Borzan (SDP) razgovarao je reporter Dnevnika Nove TV Vjekoslav Đaić.

Kada će ova priča s različitom kvalitetom biti završena na korist potrošača?

Izglasano izvješće je službena pozicija Europskog parlamenta, no to sve još nije gotovo. Moraju se još izjasniti i Vijeće i Komisija u trijalozima, kad budemo mijenjali zakon. Obzirom da je kraj mandata, očekujem da će se raditi pomalo ubrzano i da ćemo negdje do ljeta postati ravnopravni građani Unije kad je u pitanju tržište.

Različita bi se kvaliteta prema ovom izviješću tretirala kao nepoštena poslovna praksa, jesu li predviđene i kazne za proizvođače? Hoće li oni na crnu listu ako se ne budu držali pravila igra?

U zakonu o nepoštenim poslovnim praksama su definirane nepoštene trgovačke prakse, baš su pobrojane u aneksu zakona i ako to uđe, kako smo mi predvidjeli u izvješću, kao nepoštena poslovna praksa, onda će biti i tretirano kao i sve ostale prakse. Znači postoje sankcije koje su financijske i odvraćajuće, u takvim iznosima da se proizvođaču koji pokušava prekršiti zakon, da takva kazna da se drugi put neće usuditi raditi istu stvar.

Istovremeno, sprema se istraživanje slično vašem, ali na području cijele Europske Unije. Vi ste izrazili određene sumnje u to istraživanje, zašto?

Istraživanje koje sam napravila u Hrvatskoj u suradnji s Agencijom za hranu, pokazalo se da ima metodologiju koja je najbolja i koju nisu uspjeli osporiti proizvođači, a recimo prethodna istraživanja su u nekim detaljima osporena. Smatrala sam da je Hrvatska trebala prodati tu svoju pamet Europi, međutim Ministarstvo se nije prijavilo na sudjelovanje, Europska komisija radila je na tome bez nas i napravili su metodologiju koja, sad se pokazuje, šepa i dosad je određeno svega dvadesetak proizvoda. Pozvane su države članice da daju svoje prijedloge koji bi još proizvodi trebali biti obuhvaćeni, jer mislim da bi trebalo biti minimalno 50 do 60 proizvoda i nadam se da će se hrvatska uključiti i dati svoje prijedloge. Neke države su to već učinile i to naravno one proizvode koji su vrlo popularni s jedne strane, a s druge strane koji su se u istraživanjima pokazali problematičnima.

Idemo na stranačke teme. Danas se trebao održati sastanak trojca Bernardić, Ostojić, Komadina... što mislite o tom rješenju da Zlatko Komadina na neko vrijeme preuzme vođenje stranke?

Uopće nije važno što netko misli o tome, naš Statut to propisuje vrlo jasno. Dakle, u slučaju ako bi se dogodilo da predsjednik da ostavku, što mi u ovom trenutku ne izgleda vjerojatno jer je on kroz medije poslao jasnu poruku da ne želi otići, onda dakle ukoliko se to dogodi, nastupa kao v.d. onaj potpredsjednik koji je imao najviše glasova na konvenciji, koji je najstariji, a to je Zlatko Komadina, i jedno i drugo.

Bojite li se da će doći do raskola SDP-a?

Uvijek sam optimist i nadam se da ćemo iznaći mehanizme da se održimo, jer kako svi članovi trebaju SDP, tako SDP treba Hrvatskoj zbog demokracije i kontrole vlasti.

