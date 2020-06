Marijana Turkalj i Davor Plavec u petak su primili nalog da se očituju o prekovremenim satima i satima u pripravnosti ili im prijeti otkaz, što je potvrdio Boro Nogalo, bivši ravnatelj Dječje bolnice Srebrnjak, dodavši kako je jednako rješenje namijenjeno i njemu, ali ga još nije primio.

Bivši ravnatelj Dječje bolnice Srebrnjak u Zagrebu Boro Nogalo potvrdio je za DNEVNIK.hr da su profesorica Marijana Turkalj i zamjenik pomoćnika ravnatelja bolnice za kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite i nadzora Davor Plavec u petak dobili nalog prema kojem se moraju očitovati o optužbama koje im se stavljaju na teret ili im prijeti otkaz. Jednaki nalog, tvrdi Nogalo, treba biti uručen i njemu, ali ga on još nije primio.

Kaže da su razlog za traženje očitovanja – sati iz pripravnosti i prekovremeni sati, odnosno jer su kao članovi Uprave radili i u klinici s pacijentima (!).

''Dobili smo nalog za očitovanje, ali očitovao se ili ne – to je 99 posto otkaz'', rekao je Nogalo i dodao da ''cijeli zdravstveni sustav počiva na više prekovremenih sati nego što je to dozvoljeno''.

''To može napraviti onaj tko ne zna sustav''

''Mi kao Uprava nismo prestali biti doktori, nismo prestali brinuti za pacijente, naši su pacijenti djeca. Prof. Turkalj je vodila struku, imala je najveći odjel. Onda možete misliti koliko smo pogriješili što je ona imala neki prekovremeni sat. U ingerenciji Davora Plavca je bila akreditacija bolnice. Dječja bolnica Srebrnjak jedina je međunarodno akreditirana državna javna bolnica u Hrvatskoj'', podsjeća Boro Nogalo.

Kaže da otkaze zbog prekovremenih sati može dijeliti ''samo onaj tko ne zna sustav, tko je zločest i tko radi protuzakonito i zna da ćemo mi dobiti na sudu, ali njega to nije briga. Mi smo tvorci Srebrnjaka na ovom nivou. Mičući nas, miču ključne ljude koji mogu dovršiti projekt'', kaže Nogalo.

''Inspekcija nikada nije našla problem''

Nogalo govori i da su ga u 23 godine, koliko je dugo bio ravnatelj Dječje bolnice Srebrnjak, posjetile stotine inspektora te da nikada nije pronađena nepravilnost na plaćama.

''Samo u zadnjih pola godine imao sam sedam inspekcija. Svaka inspekcija je gledala naše plaće i niti jedna nikada nije našla nikakav problem na plaći, a na nju ide sve – dodaci, koeficijenti, prekovremeni. I sad su oni tu našli nešto da nije u redu'', kazao je.

Smatra da ''privatni lobi želi Srebrnjak, žele Brestovac. Sve je to ekipa koja radi to što radi. A nažalost, stranke i svi koji bi nas trebali štititi ne rade to. Jedino što mi je preostalo jest da pričam i dalje, i vjerojatno je to donkihotovska borba, ali ja ću se i dalje boriti za Srebrnjak i za djecu, a ne za privatne lobije'', poručio je Boro Nogalo.

''Kako je gradonačelnik kojem se sudi i dalje gradonačelnik?''

Imaju rok od pet dana da se očituju, a Nogalo kaže da rješenje o očitovanju njemu još nije uručeno jer u petak nije bio na poslu.

"Čak i da smo krivi, kakve veze ima otkaz? Postoje institucije koje će to utvrditi. Kako je gradonačelnik kojem se sudi i dalje gradonačelnik? Kao, napravili smo neki kriminal, a dobili redovni otkaz. Pa kako to?'', pita se Nogalo.

Upit o otkazu Nogalu, Plavec i Turkalj poslali smo i bolnici, a njihov ćemo odgovor objaviti čim ga dobijemo.