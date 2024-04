Jokić: "DP-ova politika ima logiku tržnice. Pa tko je tu lud? Postoji samo jedno rješenje, sve drugo je čista prevara!"

Na hrvatskoj političkoj sceni posljednjih dana svjedočimo pravom trileru, a nakon parlamentarnih izbora na redu su pregovori oko sastavljanja Vlade. Stoga je o navedenim temama Martina Bolšec Oblak, reporterka Dnevnika Nove TV, razgovarala s Borisom Jokićem, ravnateljem Instituta za društvena istraživanja.

Mnogi se pitaju zašto je Andrej Plenković na listi za Europski parlament. On tvrdi da je to zato da pogura HDZ, oporba pak kaže da je riječ o bijegu iz Hrvatske.

"Vjerojatno niti jedno ni drugo. Sigurno je da prosječan glasač više ne zna što se događa u hrvatskoj politici. Imate s jedne strane relativnog pobjednika izbora, budućeg vjerojatnog premijera koji se kandidira za eurozastupnika, imate predsjednika države koji želi biti premijer... Mislim da to sve sluđuje birače i da su to rezervne opcije koje ne bi trebale biti ovdje u ovom trenutku. Svi politički sudionici trebali bi biti odgovorni."

Boris Jokić i Martina Bolšec Oblak Foto: DNEVNIK.hr

Kakav bi mogao biti izlazak na izbore za Europski parlament, hoće li se trenutačna situacija odraziti na to?

"Ovisi što će se događati tijekom ovih pregovora za sastavljanje Vlade i nakon toga. Ako će političke stranke imati određeni integritet onda bi i izlaznost mogla biti velika. U suprotnom bit će slaba.", kazao je.

Pročitajte i ovo Vodi listu Plenković predstavio listu za europske izbore pa se obrušio na SDP: "Oni su gubitnici, ja im jamčim da do 76 neće doći"

Komentirao je dogovore ljevice i desnice o novoj Vladi.

"Jedini logičan izlazak iz ove situacije su novi izbori. Naime, sve drugo je velika prevara birača. I HDZ je tu najmanji problem jer je relativni pobjednik i želi privući različite stranke. No, svi koji su bili kontra HDZ-a, ako ulaze u takve kompromisne, prevarantske kalkulacije, iznevjerit će birače koji su ih izabrali. Upravo to je čista prevara. Naime, ako ste s ljevice ili desnice četiri godine govorili protiv HDZ-a, a onda sada promijenite stav zaista činite najgoru stvar. A to je da ćete ljudima ogaditi politiku", naglasio je.

Boris Jokić o EU izborima Foto: DNEVNIK.hr

Domovinski pokret drži ključeve Banskih dvora pa sve zanima s kime će se na kraju dogovoriti. Tvrde da će pregovarati sa svima.

"To je logika s tržnice, a ona je u politici kratkotrajna. Dugoročno se treba gledati kako se razvija neka stranka. DP je o Plenkoviću i Vladi govorio najgore moguće, tvrdili su da je to veleizdajnička stranka. Pa sad mi recite tko je tu lud?", rekao je Jokić.

Pročitajte i ovo Imaju pregovarački tim Dabro iz Domovinskog pokreta otkrio s kime neće voditi razgovore o sastavljanju Vlade: "Oni ne mogu s nama, nećemo izdati birače"

Rekao je za kraj kako je poitika bez ideologije - prazna politika.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.