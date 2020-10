Od afere Janaf svjedočimo svakodnevnim trzavicama na liniji Banski Dvori-Pantovčak. Ali povijest sukoba premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića je dugogodišnja. Boris Jokić s Instituta za društvena istraživanja u Dnevniku Nove TV govorio je o sukobu dvojice lidera.

Verbalni obračuni između premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića eskalirali su u aferi Janaf i ne prestaju više od mjesec dana. Civiliziranoj suradnji državnog vrha ne nazire se početak.

Andrej Plenković i Zoran Milanović odbili su sučeliti se licem u lice u programu Nove TV. O odnosima dvojice vodećih ljudi u zemlji i njihovoj komunikaciji u Dnevniku Nove TV govorio je Boris Jokić s Instituta za društvena istraživanja.

Smatra da su obojica pretjerali

Kako je rekao, smatra da su obojica pretjerali. "Ne samo da je javno-zdravstvena situacija u Hrvatskoj teška, nego je teška i gospodarska situacija. Ljudi u Hrvatskoj imaju egzistencijalne probleme, stvarne probleme, brigu o sutrašnjici, brigu o tome što će biti sutra, a trenutno zemlju vode dva čovjeka koja se brinu samo o sebi", rekao je Jokić.

"Oni su izabrani od građana da vode ovu zemlju i da je vode na pošten način. Oni to trenutno ne čine nego se samo brinu o sebi. Umjesto da grade - oni ruše, umjesto da surađuju - oni se svađaju, umjesto da smiruju ljude i da smiruju strahove - oni povećavaju anksioznost, tjeskobu i nemir", objasnio je Jokić.

"Teme koje ne zanimaju ljude"

Plenković i Milanović svašta su izgovorili jedan drugome posljednjih dana.

"To je razina 7.c razreda, oprostite 6.c razreda u jednoj zagrebačkoj školi. Retorika je jedno, ono što tu nedostaje je sadržaj. Ako pogledate o kojim oni temama govore, to nisu teme koje brinu građane ove zemlje", objasnio je Jokić navodeći kako to nisu teme koje brinu ni jednog 12-godišnjaka, 52-godišnjaka niti jednu umirovljenicu koja brine o sutrašnjici.

"To su teme koje se tiču samo njih, a s takvim temama sigurno neće biti ništa dobro u ovoj zemlji", dodao je Jokić.

"Za to nisu izabrani"

Za svađanje na osobnoj razini i radi li se o zloupotrebi funkcije, navodi kako ne zna radi li se o zloupotrebi funkcije.

"Ali jedno je sigurno - za to nisu izabrani. Nitko nije izabran da bude predsjednik Vlade niti predsjednik države i da se svađa s nekim drugim. Da govore jedan drugome da su kokainski ovisnici, anemični, što su im majke. Za to oni nisu izabrani. Izabrani su da vode zemlju, kako u miru, tako i u situaciji koja nije bajna", rekao je Jokić i dodao kako današnja situacija zahtijeva suradnju ljudi koji vode ovu zemlju.

"Hrvatska bez zajedničkog liderstva, bez smislenih akcija, bez suradnje svih nas koji djelujemo u javnoj sferi neće moći izaći iz ove situacije, stoga apeliram, radi se o pametnim ljudima, to su ljudi koji su kvalitetni - da prestanu. Ovo mora prestati odmah i u ime svih novih ljudi im govorim - prestanite odmah!", poručio im je Jokić.

Osobna razina svađa

Kaže kako je osobna razina svađe jedina razina koja postoji.

"Radi se o dvojici privilegiranih sredovječnih muškaraca s dugom poviješću. O tome se ovdje radi. Ne radi se ni o boljitku Hrvatske ni o građanima", rekao je Jokić i rekao da građane ne brine tko gdje jede kroasane i tko je anemičan.

"Zemlja se nalazi u velikoj gospodarskoj krizi, javno-zdravstvenoj krizi, u krizi straha, krizi anksioznosti, ljudi strahuju za svoju budućnost, a jedino što možemo čuti je - tko je jazavac, tko je šmrkavac, tko je herojski zec... sram ih može biti!", rekao je Jokić i dodao kako ih zna obojicu te da se radi o kvalitetnim ljudima koji zajednički suradnjom mogu zemlju izvući iz krize.

"Način na koji se sada ponašaju ukazuje da su u potpunosti zaslijepljeni osobnim animozitetom, osobnim pričama iz prošlosti. Oni sada pokazuju samo brigu za sebe i ego poziciju", kazao je Jokić.

Podsjetio na napad na Markovu trgu

"Još jedna stvar - ovo je zemlja u kojoj se prije nekoliko tjedana dogodio teroristički napad. U centru grada pucano je na policiju. Umjesto da svi zajedno sjednemo i zajedno djelujemo da se situacija u ovoj zemlji smiri, oni potpiruju podjele u ovoj zemlji, potpiruju nemir i tjeskobu", smatra Jokić.

Navodi da nitko od njih nije u pravu. "U psihologiji - takve bi situacije trebalo ignorirati. Kada priča postane osobna, to treba ignorirati. No, sada je to teško, radi se o dva kvalitetna čovjeka koji vode ovu zemlju. Treba im savjetovati da prestanu s osobnim borbama i da sjednu za zajednički stol", rekao je Jokić i dodao da oni obojica moraju to učiniti.

Milanović vratio Plenkoviću za "šmrkavca", priznao da polemika s premijerom gubi smisao i najavio njezin kraj: "Nadam se da je to moj zadnji zapis ove sitne knjige"

Najavljene nove mjere: Nema prodaje alkohola nakon ponoći, smanjuje se broj ljudi na javnim okupljanjima i svadbama?

"Oni bi mogli u povijest ove zemlje mogli biti upisani svijetlim slovima kao ljudi koji su sposobni političari koji su činili dobro. Međutim ono što sada rade - čine to da će biti zapamćeni kao svađalice. Dva čovjeka koji se samo svađaju. No, važnije je opće dobro. Ova zemlja je zajednica koja se temelji na suradnji ljudi i pozitivnim perspektivama. Svaka zemlja ima vlast kakvu zaslužuje. U ovom trenutku, hrvatski narod jest bolji od vlasti. Stoga apeliram na ta dva čovjeka da prestanu s osobnim borbama i da izvuku zemlju iz krize", zaključio je Jokić.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr