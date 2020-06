Nova TV u vašim je domovina 20 godina i čak 10 godina prvi je izbor gledatelja. Nova TV oduvijek je bila usmjerena prema mladim ljudima koji mijenjaju našu zemlju nabolje, pa su gledatelji tako posljednje desetljeće u rubrici Bolja Hrvatska Dnevnika Nove TV mogli upoznati ambiciozne ljude koji su postigli svjetsku slavu.

Nema kutka lijepe naše u koji Bolja Hrvatska nije ušla, tragala za talentima, onima koji su se usudili uzeti stvari u svoje ruke, biti inovativni, riskirati, onima koji su uspjeli. Rubrika Bolja Hrvatska s vama je već 10 godina.

U tih 10 godina u rubrici Bolja Hrvatska obrađeno je više od 400 priča na kojima se radilo oko 4000 sati. Zbog njih su reporteri prošli cijelu zemlju i donosili priče o mladim i uspješnim poduzetnicima, znanstvenicima, sportašima, umjetnicima.

Rubriku Bolja Hrvatska kreira cijeli tim ljudi od snimatelja, montažera, novinara. Reporterka Martina Bolšec Oblak u rubrici je gotovo od njezinih početaka. Junaci njezinih priča, kaže, često su vrlo skromni, iako su neki od njih na svjetskom glasu. ''Zanimljivo mi je bilo kad sam jednom snimala jednu mladu djevojku koja je rekla da je njoj oduvijek bio san biti u našoj rubrici i to mi je bilo jako lijepo za čuti. Znamo često doći negdje na snimanje gdje nam ljudi kažu da su čuli za rubriku i da im donese dozu optimizma ponedjeljkom i da ju vrlo rado upravo zbog toga gledaju'', kaže.

''Nema veće radosti''

Reporterka Sanja Vištica dio je tima već šest godina. Zajedno sa sugovornicima proživljava priču koju će toga dana ispričati. Ponedjeljkom kada radi za rubriku, nema veće radosti od odlaska na posao, kaže. ''Nije nam teško sjesti u auto i prijeći u jednom danu 300 ili 400 kilometara da bi dobili tu dobru priču. Ima tu ljudi koje smo mi snimali prije 10-ak godina kao par entuzijasta koji su snimali u sobičku od 20 kvadrata, a sada su to poduzetnici koji zapošljavaju više od 100 ljudi'', prisjeća se Vištica.

Rubrika je od 2010. godine dio Dnevnika Nove TV, najgledanije središnje informativne emisije. ''Bolja Hrvatska u principu predstavlja one vrijednosti za koje se mi kao informativni program i cijela Nova TV zalažemo, a to su izvrsnost, znanje, obrazovanje, požrtvovnost. Jedna od naših zadaća kao informativnog programa je da promoviramo priče o uspješnim, mladim ljudima koji pomiču granice, kojima ništa nije teško i da pokažemo društvu da se može i da postoje ti ljudi koji čine ono što zovemo – bolja Hrvatska'', kaže direktorica informativnog programa Nove TV Ksenija Kardum.

Što kažu građani?

A što o rubrici kažu oni koje se snimalo? ''Mislim da je to odlično zato jer imate puno mladih ljudi koji rade odlične stvari, ali za njih se ne zna. Oni su ili samozatajni ili nemaju nekog da ih pogura, a na ovaj

način je to došlo do javnosti i puno korisnih stvari se pokazalo'', rekao je Danijel Bursać.

Iva Tucić kaže da to ''može biti nekome poticaj da krene u nešto svoje za što se prije predomišljao''.

''Mislim da je jako pozitivno da hrvatski poduzetnici koji marljivo, pošteno rade dobiju medijsku Pozornost, da se pokaže da se nešto može napraviti i na pošten način. Mislim da nam je to svima inspiracija i nada u bolje sutra i u još bolju Hrvatsku'', kazala je Jelena Bikić.

Tome će Nova TV nastaviti i dalje pridonositi kao televizijska kuća koja donosi pozitivne društvene promjene i boljitak našoj zemlji.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr