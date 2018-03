SDP-ov saborski zastupnik Bojan Glavašević osvrnuo se na zapošljavanje brata ministrice Nine Obuljen Koržinek na čelo HAKOM-a istaknuvši kako je riječ o nemoralnom činu koji je Vlada pokušala sakriti od javnosti.

Vlada je prošlog tjedna donijela odluku o imenovanju Tonka Obuljena, brata ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek, za čelnog čovjeka Vijeća regulatorne agencije za mrežne djelatnosti HAKOM-a. Odluka o imenovanju donesena je na zatvorenom dijelu sjednice Vlade, koja je naknadno objavljena na Vladinim web-stranicama, dok će o imenovanju odlučivati Sabor.



"Ovo možda nije nezakonito, ali jeste nemoralno. Toga su svjesni u Vladi i zato su to pokušali sakriti ispod žita, nisu objavili u priopćenju, htjeli su to sakriti od javnosti", kazao je Glavašević i podsjetio na još neke slučajeve imenovanja rodbine dužnosnika u državne i javne tvrtke.



"Podsjetimo na brata ministra Gorana Marića koji je trebao biti imenovan u upravu HŽ Putničkog prijevoza, pa veselo društvo ministra Marka Pavića iz njegove Udruge ISUM... Podsjećam i na Josipu Rimac. Osoba koja nije izabrana u lokalnoj politici nakon nekoliko mandata, HDZ se za nju pobrinuo u hranidbenom lancu i pospremio je u Ministarstvo uprave. Mnoge od tih svari jesu zakonite, ali nisu moralne. Zajednički nazivnik im je tzv. dodana vrijednost, a to je ili rodbinska ili prijateljska veza s HDZ-om ili članska iskaznica HDZ-a. Zato ljudi odlaze iz Hrvatske", istaknuo je Glavašević.



Tonko Obuljen je diplomirani inženjer elektrotehnike, koji je karijeru počeo na javnoj televiziji u odnosno Odašiljačima i vezama. Od 2006. do 2008. bio je ravnatelj HAKOM-a (HAT-a), a od 2009. do 2013. član Vijeća HAKOM-a. Od 2014. do danas zaposlen je u strategiji i razvoju OIV-a.