Ministrica Blaženka Divjak najavila je u nedjelju da će zapošljavanje ljudi s diplomama iz Republike Srpske biti zaustavljeno jer taj entitet odbija provjeravati diplome na zahtjev Hrvatske.

Blaženka Divjak oglasila se o izjavi da se u Hrvatskoj neće zapošljavati ljude s diplomama iz Republike Srpske. Na konferenciji za medije pokazala je službeni dopis Republike Srpske u kojem stoji da taj entitet neće provjeravati isprave za koje Hrvatska ne dokaže da postoji opravdana sumnja da je neka diploma krivotvorena.

''To je za nas u potpunosti neprihvatljivo. Niti za 50 nevjerodostojnih isprava u ovom procesu nije postojala neka opravdana sumnja, nego jednostavno naš motiv da vratimo povjerenje u sustav obrazovanja. Naša je namjera kad smo počeli s provjerom bila da očistimo sustav od varalica'', rekla je Divjak.

''Nakon ove situacije, jutros me nazvao ministar Srđan Rajčević iz Republike Srpske i on je obećao da će raditi na tome da dobijemo sve odgovore'', otkrila je ministrica i dodala da zasad nije bilo problema s drugim državama. ''Ovo je jedini primjer koji sada imamo, a da smo imali problem u ovom procesu. No mislim da ćemo i to brzo riješiti. Moramo biti otvoreni i štititi sustav'', kazala je Divjak.

Ministrica se osvrnula i na odluku Visokog Trgovačkog suda koji je odbio žalbu Ministarstva znanosti i obrazovanja protiv upisa Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u registar javnih ustanova. Rekla je da odluku suda još nisu dobili i dodala da je namjera ministarstva ''zaštititi studente i zaposlenike''.