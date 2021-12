Provjerili smo radno vrijeme trgovina za nadolazeće blagdane. U nastavku pročitajte kako će za Božić, Blagdan sv. Stjepana i Novu godinu raditi najveći trgovački lanci.

Za nadolazeće blagdane trgovine će većinom raditi skraćeno, a za Božić i Novu godinu uglavom će biti zatvorene. U nastavku pročitajte detalje.

Konzum

"Zaposlenici Konzuma i Velpra i ove će godine u predblagdanskim danima biti na usluzi kupcima i omogućiti im da obave kupnju svega što im je potrebno za blagdanski ugođaj", odgovorili su nam iz Konzuma.

Konzumove prodavaonice će na Badnjak, 24. prosinca i Staru godinu, 31. prosinca raditi po skraćenom radnom vremenu, i to najduže do 17:00, dok će na Božić, 25. prosinca i Blagdan sv. Stjepana, 26. prosinca i ove godine biti zatvorene.

Prodavaonice Velpra radit će također po skraćenom radnom vremenu na Badnjak i Staru godinu, i to najduže do 12 sati, dok će na Božić i Blagdan sv. Stjepana biti zatvorene.

Kako radi pojedina trgovina, možete pogledati OVDJE.

Lidl

Na Badnjak, 24. 12. sve Lidlove trgovine radit će do 14:00, a na Božić, 25. 12. i Blagdan sv. Stjepana, 26. 12. sve Lidlove trgovine će biti zatvorene.

Do 16:00 sve Lidlove trgovine bit će otvorene na Staru godinu, 31. 12., dok će na Novu godinu, 1. 1. 2022. sve Lidlove trgovine biti zatvorene.

Na Sveta tri kralja, 6. 1. 2022. trgovine će biti otvorene do 14:00 sati, 18:00 sati, 20:00 sati ili 21:00 sat.

Kako će raditi Lidl u vašem mjestu, provjerite OVDJE.

Kaufland

Na prvi i drugi dan Božića, 25. i 26. 12. 2021., kao i 1. 1. 2022. trgovine Kauflanda neće raditi, a 6. 1. 2022. radno vrijeme trgovina bit će skraćeno i razlikovat će se od lokacije do lokacije.

Na Badnjak, 24.12.2021. sve trgovine radit će od 7:00 do 16:00.

Na Staru godinu, 31. 12. 2021. sve trgovine radit će od 7:00 do 18:00.

"Kako bi u svakom trenutku bili sigurni kako će raditi njihova najbliža trgovina, kupcima je dostupna pretraga radnog vremena na naslovnoj stranici www.kaufland.hr. Unutar izbornika Poslovnice u gornjem lijevom kutu otvara se radno vrijeme Kauflanda, ovisno o pojedinoj lokaciji. Osim na internetskoj stranici, radno vrijeme trgovina možete u svakom trenutku provjeriti i u Kauflandovoj aplikaciji", kazali su iz Kauflanda.

Spar i Interspar

Uoči predstojećih blagdana SPAR Hrvatska će prilagoditi radno vrijeme svojih trgovina. Na Badnjak, u petak, 24. prosinca, svi će INTERSPAR hipermarketi u cijeloj Hrvatskoj raditi skraćeno do 17 sati, a SPAR supermarketi skraćeno do 15 ili 16 sati. Na sam Božić, u subotu, 25. prosinca, SPAR i INTERSPAR trgovine bit će zatvorene.

Sukladno potrebama kupaca i sa željom da im se omogući normalna opskrba, na Blagdan svetog Stjepana, u nedjelju, 26. prosinca, sve trgovine će raditi po prilagođenom radom vremenu do 14 sati, osim INTERSPAR hipermarketa u Zadru, koji će raditi do 18 sati, te INTERSPAR hipermarketa u riječkom Tower Centru, koji će raditi do 20 sati. INTERSPAR hipermarketi u trgovačkim centrima Mall of Split te Portanova Osijek taj će dan biti zatvoreni.

Na Silvestrovo, u petak, 31. prosinca, INTERSPAR hipermarketi radit će po prilagođenom radnom vremenu, dok će SPAR supermarketi raditi do 18 sati. Na Novu godinu, u subotu, 1. siječnja 2022. godine, trgovine neće raditi.

Točna radna vremena pojedinih trgovina po svim lokacijama u Hrvatskoj kupci mogu provjeriti na službenoj internetskoj stranici www.spar.hr.

Tommy

Popis Tommy trgovina i njihovo radno vrijeme možete provjeriti OVDJE.

Plodine

Kako će raditi pojedina trgovina Plodina, možete pogledati OVDJE.