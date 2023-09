Ovaj grad namjerava platiti, kako bi potrošio manje: "Planiramo iz ušteda otplaćivati taj kredit"

Bjelovar će uskoro imati pametnu LED rasvjetu.

"Rasvjeta će ful svijetliti do 23 sata, u 23 sata taj režim pada na 80 posto intenziteta rada svjetiljki, od ponoći do 3 sata ujutro pada na 30 do 50 posto", pojašnjava Kristina Kocur iz Upravnog odjela za komunalne djelatnosti.

A intenzitet će ovisiti i o prometnici na kojoj je rasvjeta postavljena. Sve lampe će se zamijeniti do kraja godine. Cijena projekta - milijun i 500.000 eura.

"Planiramo ajmo reći iz ušteda otplaćivati taj kredit, predviđene procjene projektantske su uštede do 70 posto u samoj cijeni eletrične energije", komentirala je Kocur.

Što o tome misle građani Bjelovara pogldajte u videu.

